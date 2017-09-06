Сечин о "взятке" Улюкаеву: "сам приехал и сам руками забрал"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев совершил преступление, потребовав вознаграждение за согласование сделки по приватизации "Башнефти". Улюкаев "сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузил в машину и сам уехал", — сообщил Сечин журналистам на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В соответствии с Уголовным кодексом – это преступление, утверждает глава "Роснефти".

5 сентября на заседании суда по делу Улюкаева прокурор зачитал рапорт сотрудника ФСБ. Из показаний экс-министра следовало, что во время задержания в штаб-квартире "Роснефти" Улюкаев заявил, что в сумке, которую он получил от Сечина, находится вино. Согласно рапорту, в ней находились стодолларовые купюры на общую сумму в два миллиона долларов.

На суде также была зачитана расшифровка записи, которую во время встречи с Улюкаевым вел Сечин при помощи специального оборудования. В беседе они не говорят о деньгах, но девять раз упоминают "корзиночку". По версии следствия, речь идет о взятке, которую глава "Роснефти" передал Улюкаеву.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.