Вейшнория атакует и кое-что о необратимости опричного людоедства

Доброе утро!

Россия и Беларусь готовятся к совместным учениям “Запад” с участием 13 тысяч военнослужащих, условный противник уже объявлен. Им стало государство “Вейшнория”, расположенное, по легенде, в Гродненской, Минской и Витебской областях. Название “государства” образовано от литовского прилагательного vaišnoras – "хлебосольный", а его границы совпадают с районами, где на выборах 1994 года (единственных демократических в истории Беларуси) был отмечен наибольший процент избирателей, голосовавших за лидера национал-демократической оппозиции Зенона Позняка. Так и рождается сепаратизм – белорусская оппозиция уже выступила в фейсбуке под новым лозунгом.

США объявили об усилении присутствиях своих военно-воздушных сил в странах Балтии во время этих учений. НАТО обвиняет организаторов в том, что учения “непрозрачные”. Прозрачности вообще мало: РБК пишет, что в минувшем году Россия скрыла от ООН 60% своих военных расходов.

Главный герой российских новостей – бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, здесь и здесь с ним можно познакомиться поближе, биография занятная. Известный бизнесмен стрелял из наградного пистолета в московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Пострадавших нет, уголовное дело возбудили по статье “Хулиганство”, а в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Полицейские нашли в номере, в потолок которого стрелял Джабраилов, “подозрительный белый порошок”, а сам экс-сенатор сказал, что просто хотел проверить пистолет, которым никогда не пользовался.

Но даже если бы Джабраилов не палил из своего Ярыгина в потолок, он все равно попал бы в новости: он – основатель компании “Аванти”, из которой ушла Лиза Пескова. Поехала учиться во Францию – и правильно, пора усвоить разницу между судостроением и судопроизводством. Папа Лизы не стал комментировать занятия своих детей – зато подтвердил, что в Кремле получали письмо от адвоката Трампа Майкла Коэна с просьбой посодействовать возведению Trump Tower в Москве. Но решили на него не отвечать.





Московский Парк Горького объявил конкурс на строительство домика для лебедей за 4,2 млн рублей. Случившаяся там драка, которая привела к смерти Станислава Думкина, обрастает новыми подробностями: обвиняемый Корней Макаров хотел скрыться в Таиланде, но передумал. Суд арестовал его. Вины он не признает. Первый канал показал снятый на месте преступления ролик с его участием, в котором он объясняет, что произошло. Может, и судить его предоставят телезрителям.

У Первого канала вообще бурная жизнь: Генпрокуратура проверяет программу “Пока все дома” в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств, а корреспондентку канала Анну Курбатову выдворили из Украины за пропаганду.

Семьсот с лишним “молодых деятелей российской культуры” подписались под письмом с требованием освобождения всех преследуемых по делу “Седьмой студии”. Актриса Чулпан Хаматова сказала, что из-за ареста Кирилла Серебренникова ей стало “очень страшно”, худрук Александринки Валерий Фокин называл дело против Серебренникова и его соратников заказным, а сидящий в СИЗО бывший гендиректор “Гоголь-центра” Алексей Малобродский призвал людей доброй воли организовать широкую кампанию в защиту преследуемых: “Если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым”, – написал он. Зачем российским властям дело Серебренникова, никто не знает, но вот попытка объяснения.

Лето кончается, начинается предвыборная кампания Путина. Компания “ИМА-консалтинг”, выигравшая конкурс ЦИК на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК, планирует устроить флешмоб “добежать до выборов”, провести конкурс селфи на избирательном участке (победители получат грамоты) и наладить производство мемов типа “Куда ушел Малахов? На выборы”.

Три ссылки никуда не уйдут – разве что пустятся во все тяжкие, как сегодня:

“Если правильно прищуриться, то читать можно и под атропином. А еще лупа помогает”. Люди разных профессий рассказывают о книгах, из которых в детстве узнавали о сексе. Хорошие воспоминания, слаще, чем секс.

Теперь о счастье. Здесь антропология счастья, а здесь – его биохимия.

И счастье, а не тексты: продолжение истории Сергея Максимишина о Касе из купленного у антиквара альбома со старыми фотографиями и ее окончание, симпатичные рассуждения о Восточной Европе в анекдотах (чтобы дочитать до самого сочного, надо зарегистрироваться на сайте) и один хороший стих про Зайцева, Пушкина и Достоевского.

Искренне ваши,

Семь-сорок