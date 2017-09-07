К "узнику Болотной" Максиму Панфилову не пускают адвоката

К Максиму Панфилову, осужденному по так называемому "Болотному делу" и помещенному в психиатрическую лечебницу, не пускают адвоката Марию Куракину. Об этом сообщил у себя в твиттере юрист Сергей Панченко.
Сама Куракина рассказала правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что к Панфилову ее не допустила заведующая отделением, в котором он находится. Врач заявила, что "функция" адвоката "закончилась".
Мария Куракина сообщила, что намерена обратиться в прокуратуру и "международные инстанции".
В марте суд признал жителя Астрахани Максима Панфилова виновным в применении насилия к представителю власти на Болотной площади в мае 2012 года. В приговоре говорится, что обвиняемый сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и "причинил ему физическую боль".
Сам Панфилов утверждал, что не участвовал в массовых беспорядках. Специалисты института имени Сербского признали его невменяемым – он страдает синдромом Туретта. В июле осужденного поместили в психиатрическую больницу в Астрахани на принудительное лечение.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Максима Панфилова политзаключенным.
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