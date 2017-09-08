Следствие в Чечне подтвердило смерть человека из списка "Новой газеты"

Следственные органы Чечни подтвердили смерть местного жителя Исмаила Бергаева, имя которого значится в опубликованном "Новой газетой" списке людей, предположительно казненных без суда зимой 2016–2017 годов. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Мемориал". В ответе ведомства утверждается, что Бергаев скончался в больнице 20 декабря – через три дня после нападения на полицейских в Грозном.

Помимо Исмаила Бергаева в этом преступлении обвинили Сахаба Юсупова и Мадину Шахбиеву. Новая газета писала, что Шахбиева умерла в декабре при невыясненных обстоятельствах, а Бергаев и Юсупов были застрелены в Грозном через месяц. Издание "Кавказский узел", в свою очередь, сообщало, что всех троих убили на территории больницы 25 декабря. Власти республики назвали это заявление ложью, но не обнародовали официальных данных о смерти подозреваемых.

В конце июля "Новая газета" опубликовала ксерокопии документов о задержании десятков человек в Чечне зимой 2016–2017 годов. По данным издания, в январе 27 из них были казнены без суда. Родственников убитых заставили подписать признание в том, что пропавшие люди уехали воевать в Сирию. Власти Чечни заявляют, что сообщение "Новой газеты" не соответствует действительности.