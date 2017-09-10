Объявлено о предстоящей встрече дипломатов США и России

Государственный департамент США объявил в субботу, что в начале следующей недели в Хельсинки пройдет встреча высокопоставленных дипломатов Америки и России, направленная на сглаживание трений в отношениях двух стран.

Состоявшиеся в этом году две беседы заместителя государственного секретаря Томаса Шэннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова не увенчались успехом. На сей раз стороны помимо тактических вопросов намерены обсудить и более глобальные проблемы, в частности, контроль над вооружениями.

Стороны согласны, что налаживанию стратегического диалога по войне в Сирии или конфликту на Украине мешают проблемы гуманитарно-дипломатического толка. Для Вашингтона это притеснения, которым подвергается американский дипперсонал в России, замораживание строительства американского консульства в Санкт-Петербурге, запрет на усыновление российских детей американцами.

Москва, в свою очередь, жалуется на санкции, введенные в ответ на присоединение Крыма, и закрытие рекреационных объектов, принадлежащих России, в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.