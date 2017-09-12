Британский парламент принял во втором чтении закон о Брекзите

Парламент Великобритании одобрил во втором чтении закон о выходе страны из Европейского Союза. Документ, подготовленный правительством Терезы Мэй, был принят с перевесом в 36 голосов.

Противники законопроекта - в первую очередь, лейбористы - считают, что он является очередной попыткой консерваторов добиться расширения полномочий своего кабинета. Премьер-министр Мэй настаивала на его принятии как основополагающей программы разрыва связей Лондона с Брюсселем.

Теперь начнётся новый законодательный этап Брекзита - отдельные положения законопроекта будут изучаться в парламентских комитетах, возможно, будут предложены поправки, а затем, в октябре, доработанный вариант документа вернётся в Палату общин, где в него могут быть внесены дополнительные изменения.

Законопроект о Брекзите предусматривает отмену в будущем акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Переговоры по Брекзиту между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года.