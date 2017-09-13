Мединский требует усмирить "православных активистов"

Министр культуры Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресекать попытки давления на кинотеатры в связи с выходом фильма "Матильда" Алексея Учителя. В комментарии опубликованном на сайте министерства, Мединский назвал угрозы, поступающие кинотеатрам "цензурой и беззаконием" и обвинил в этом депутата Госдумы Наталью Поклонскую и так называемых православных активистов.

Мединский сообщил, что посмотрел фильм и не увидел в нем ничего оскорбительного для памяти Николая II. В этой связи он назвал вдвойне абсурдной позицию тех, кто не видел картину, но осуждает её. Подобные самозваные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь, — говорится в обращении министра культуры России.

С просьбой проверить "вакханалию хулиганов и экстремистов", выступающих против фильма "Матильда", обратились к главам МВД и ФСБ России депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, сообщает "Фонтанка".

Во вторник от показа "Матильды" по соображениям безопасности отказалась объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк". В её составе 75 кинотеатров в 28 городах России.

Ранее так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду".

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.