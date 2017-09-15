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Новости

В Новосибирске соратникам Мальцева запретили акцию за смену власти

Лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев

Власти Новосибирска запретили проводить согласованное ранее шествие "за демократический транзит власти", которое движение "Артподготовка" намеревалось провести 17 сентября.

Как сообщает издание "Тайга.Инфо", в мэрии такое решение объяснили признаками экстремизма и призывами к смене власти в России, содержащимися в требованиях протестующих.

Соратник руководителя "Артподготовки" Вячеслава Мальцева Виталий Еркаев в пятницу рассказал порталу "ОВД-Инфо", что на него заведено административное дело за призыв "Путина в отставку". По версии следствия, активист выступил с критикой президента России на митинге 6 ноября 2016 года в Тольятти.

Самому Мальцеву, уехавшему из России, в августе было заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности.

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