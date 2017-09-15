В Новосибирске соратникам Мальцева запретили акцию за смену власти

Власти Новосибирска запретили проводить согласованное ранее шествие "за демократический транзит власти", которое движение "Артподготовка" намеревалось провести 17 сентября.

Как сообщает издание "Тайга.Инфо", в мэрии такое решение объяснили признаками экстремизма и призывами к смене власти в России, содержащимися в требованиях протестующих.

Соратник руководителя "Артподготовки" Вячеслава Мальцева Виталий Еркаев в пятницу рассказал порталу "ОВД-Инфо", что на него заведено административное дело за призыв "Путина в отставку". По версии следствия, активист выступил с критикой президента России на митинге 6 ноября 2016 года в Тольятти.

Самому Мальцеву, уехавшему из России, в августе было заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности.