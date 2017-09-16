В "Гоголь-центре" состоялась премьера "Маленьких трагедий"

В московском театре "Гоголь-центр" накануне вечером состоялась премьера спектакля "Маленькие трагедии" в постановке Кирилла Серебренникова. Самого режиссёра в зале не было – он находится под домашним арестом по делу о хищениях.

Премьерные показы "Маленьких трагедий" также пройдут в воскресенье и понедельник. Еще два спектакля запланированы на конец октября. Билеты на них полностью распроданы.

21 августа суд в Москве поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссера обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа".

Деятели культуры в России и за границей называют уголовное дело против режиссера политически мотивированным. В Гоголь-центре заявили, что во Франции на днях был создан комитет в поддержку Серебренникова. В него вошли около 100 человек, в числе которых – актрисы Изабель Юппер и Шарлотта Рэмплинг, композитор Жан-Мишель Жарр, посол Франции по правам человека, бывший министр культуры страны и многие другие.