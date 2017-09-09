"Так плохо, что даже хорошо"

Издание Life назвало Илью Данилова, координатора штаба Навального, открытого недавно в Липецке, "поклонником сатанизма и антирелигиозных групп". Эту новость под впечатляющими заголовками, к примеру “Навальный сотрудничает с адептами сатаны”, перепечатали различные паблики и СМИ. Данилов с удивлением узнал о своей принадлежности к оккультно-религиозному движению от липецких сотрудников центра “Э”, которые постоянно оказывают на активиста дьявольское давление. В интервью Радио Свобода Данилов рассказал, что будет продолжать работать несмотря на угрозы и противодействие силовиков, потому что не так страшен черт, как его малюют.

– Эшники стали проявлять ко мне повышенный интерес, когда узнали, что я готовлю в Липецке открытие штаба Навального. Такое ощущение, что им, кроме меня, в нашем маленьком, тихом городе заняться больше нечем. Они дежурят под окнами моего дома, приходят на работу к моей маме и девушке, вызывают меня к себе на беседу и пишут в мессенджере Telegram. Ссылку на новость, что я, оказывается, "адепт сатанизма", мне в Telegram прислал сотрудник центра “Э”. Он написал к этой ссылке комментарии на уровне шуток воспитанников детского сада: “О-го-го! Изыди, сатана”.

– Почему вы решили, что в Тelegram​ пишет сотрудник центра “Э”?

Они два часа рассказывали, что большие люди этого города не хотят, чтобы в Липецке работал штаб Навального. Задавали мне всякие глупые вопросы о Навальном и его связях с иностранными представителями

– Я на сто процентов уверен, что сообщения присылал сотрудник центра “Э”. Я даже знаю его фамилию. Чуть раньше с этого же номера присылали сообщения, чтобы я прекратил политическую деятельность. Затем прислали фотографии, где мы с друзьями гуляем в центре города. Этот человек написал: “Посмотри, как система может. Ты фотографа не видел, а мы все про тебя знаем”. Эшник обещал, что в следующий раз меня сфотографируют в личной обстановке. Я даже не представляю, что это может быть за обстановка... Если меня сфотографируют в душе, то я не против. Я человек без комплексов. Мое общение с центром "Э" началось с того, что некий человек с другого номера стал писать мне в Telegram, что я осёл, и советовал следить за своими действиями. Затем мне в Telegram прислали повестку в полицию. Я не стал ничего отвечать, тогда полицейские пришли ко мне домой и отвезли в участок. Там они два часа рассказывали, что большие люди этого города не хотят, чтобы в Липецке работал штаб Навального. Задавали мне всякие глупые вопросы о Навальном и его связях с иностранными представителями. Я ответил, что если они меня позвали дискутировать на политическую тему, пусть приведут аргументы. Эшники ответили, что аргументы у них есть, но они не могут открыть так сразу все секреты. Ну конечно, липецкие эшники самые осведомленные люди в России! Мне кажется, наши эшники с трудом понимают, что делают. Им дали команду, и они работают в силу своего не слишком высокого уровня IQ. Уже не знают, что придумать. Один из сотрудников этого ведомства предложил мне найти другую работу. Он говорил, что работа координатором штаба Навального – это не начало политической карьеры, а ее конец. Угрожал, что в Липецке никто меня с таким прошлым не трудоустроит. Мне жалко этих людей, которые два слова еще могут сложить в одно предложение, а три – уже с трудом. Мне хотелось что-то для них сделать, чтобы они ловили настоящих экстремистов, а не преследовали вольнодумцев вроде меня.

– Они вам угрожали? Статьей за экстремизм, например?

Мама спросила: “Мой сын разве экстремист? Почему вы им интересуетесь?”

– Эшники пришли к моей маме на работу (я, между прочим, давно совершеннолетний) и спрашивали ее: “А чо ваш сын в ЛДПР не пошел, раз он оппозиционер? А чо ему сдался Навальный?" Мама возразила: “Мой сын экстремист? Почему вы им интересуетесь?”. Ей ответили, что пока нет, но если я продолжу водиться с Навальным, то стану экстремистом. К моей девушке эти же люди приходили на работу. Я попросил маму и девушку не разговаривать с эшниками, потом позвонил в полицию и предупредил, что если силовики будут угрожать моим близким, я напишу заявление в прокуратуру.

Недавно доблестные липецкие эшники пытались не пустить меня в Москву на слет сторонников Навального. В Липецке я вызвал такси, чтобы отправиться в аэропорт. Мне позвонил водитель и сказал, что его “прижали”, не вдаваясь в подробности. Он обещал, что за мной приедет другая машина. Я, не заподозрив ничего плохого, сел в машину. Так получилось, что я ни разу не был в нашем аэропорту, который находится за чертой города, поэтому заметил, что мы едем не туда, за двадцать минут до вылета. Когда я начал говорить водителю, что нужно спешить, иначе я не успею, он ответил, что мы на самом деле под Воронеж едем. Затем водитель остановился у заправки за городом, высадил меня, улыбнулся, сказал “у меня работа такая” и уехал. В службе такси мне ответили, что у них в парке такой машины нет и они автомобиль за мной не присылали.

Эшники пытались не пустить меня в Москву на слет сторонников Навального

На следующий день мы вызвали к моему дому через скайп несколько машин. Две машины эшники развернули обратно. В третью машину я успел сесть, но по дороге в аэропорт нас остановили сотрудники ДПС. Они забрали у меня паспорт и долго не отдавали. Говорили, что составят протокол. Когда самолет улетел, они отдали документы, а протокол так и не составили. В конце концов я сумел уехать в Москву. Окольными путями приехал на автовокзал, купил за три минуты до отправления билет на автобус.

– В чем смысл этих действий? Не пустить вас в Москву? Но вы все равно рано или поздно нашли бы способ туда уехать.

– Они мне обещали, что штаба Навального в Липецке не будет, вот и оказывают сопротивление. Их действия – это театр абсурда. Зачем под моими окнами каждый день два человека в штатском дежурят? Я им даже имена придумал. Одного с длинным носом зову Антоном, другого прозвал Максимом. На самом деле я не знаю, как зовут этих бедных людей, которые работаю сверхурочно. Или, например, на открытие штаба Навального в Липецке эшники приехали на машине с заклеенными номерами. Оттуда выскочил юноша в капюшоне, показал нам неприличный жест и прокричал “Мафия бессмертна”! Все это так смешно, что даже страшно. Мне кажется, центр “Э” – это попытка создания современной организации наподобие НКВД. Сейчас они тренируются на нас, а через пять лет будут разъезжать на черных воронках и заталкивать в них всех подряд.

– Может, на открытие штаба приехали не эшники, а ваши недоброжелатели из числа местных жителей?

– Липецк очень тихий и аполитичный город. Местные жители не склонны проявлять гражданскую позицию. К тому же я многих эшников уже в лицо знаю.

– У вас проблем стало больше, после того как издание Life написало, что вы сатанист?

Странные люди неадекватными действиями создают сторонников Навального. Жители Липецка, которые раньше слушали только Киселева, под влиянием таких хулиганских действий меняют свое мнение

– Свастику на двери моей квартиры нарисовали. Я не знаю, связано ли это с заметкой в Life. Мне и до выхода этого опуса свастику на двери рисовали, замки забивали. Я закрашиваю свастику, она снова появляется. Я не сплю ночами, хочу увидеть, кто это делает. Моему другу, стороннику Навального, разрисовали весь подъезд и входную дверь соседа, который ни при чем. Написали на стенах, что мой товарищ и Навальный фашисты. Мои соседи спрашивали: "Илья, ты разве фашист?" Пришлось объяснять, чем я занимаюсь. Эти странные люди неадекватными действиями создают сторонников Навального. Жители Липецка, которые раньше слушали только Киселева, под влиянием хулиганских действий противников Навального меняют свое мнение. Мои соседи, например, узнали о Навальном, заинтересовались его идеями. Путь рисуют свастику дальше.

– Религиозные фанатики к вам интереса пока не проявляют?

– Статья о моем якобы увлечении сатанизмом настолько идиотская, что на нее не ведутся даже люди вроде депутата Натальи Поклонской. Автор этого текста назвал меня статистом на основании того, что я состою в паблике COCAINE & SATANA и у меня есть футболка с черепами. Я люблю музыку и подписан на тысячу разных групп в социальных сетях. Я даже не помню, как подписался на эту группу. Наверное, нашел там песню, которая мне понравилась. Еще в качестве доказательства они дают ссылку на репост цитаты Цицерона о церковниках (или мнимой цитаты Цицерона) на моей стене в “ВКонтакте”. Я крещеный в православии, но мне не нравится, как ведет себя современная РПЦ. В одном из детских садов Липецка малышам в обязательном порядке читают Библию. Я считаю, что вера – это интимный процесс и человек должен сам определять свою религиозную принадлежность. Мне кажется, что РПЦ должна отойти от линии партии и заняться своим делом. Давно пора понять, что помимо РПЦ есть и другие кружки по интересам: атеисты, язычники, буддисты.

– Вы хотели бы что-то ответить на обвинение в сатанизме?

Мы уже переместились в реальность "1984"

– К сожалению, я совсем не шарю в теме сатанизма. Я знаю, кто такой Кроули, фильм о нем смотрел. Он, конечно, интересный исторический персонаж, но больше мне о нем сказать нечего. Знаете, мне даже стыдно, что я такой невежда в вопросах сатанизма. Я обязательно почитаю Кроули, чтобы понимать, в чем меня обвиняют. Я не воспринимаю статейку в Life как обвинение. То, что написал журналист Life, настолько плохо с профессиональной точки зрения, что даже хорошо, как индийское кино. Еще я хочу сказать, что обвинять в сатанизме это тренд. Депутат Наталья Поклонская обвиняет режиссера Алексея Учителя и его актеров в сатанизме. Чаплин вещает на YouTube, что Россия обязательно погибнет, если фильм “Матильда” выйдет в прокат. Современная РПЦ создает таких персонажей, как Поклонская, которые, вместо того чтобы лечиться, вещают всякий бред на центральных телеканалах.

– Почему вы, несмотря на угрозы и давление, продолжаете работать в штабе Навального?

– 12 июня мы провели в Липецке многочисленный по меркам нашего города митинг против коррупции. Я узнал, что молодая учительница одной из липецких школ хотела принять участие в митинге. Ее заперли в этот день в школе и не выпускали даже в туалет. Я в детстве читал антиутопию Оруэлла. И мне кажется, что мы уже переместились в реальность "1984". Кроме того, после давления, которое на меня оказывали сотрудники центра "Э", работа в штабе Навального превратилась в очень личный вопрос. Я хочу, чтобы Алексей Навальный стал президентом, но дело уже не только в этом. Силовики переходят все допустимые границы, и я не хочу с этим мириться. В рамках правового поля, пока оно еще существует, я этим ребятам спуску не дам. Они сейчас для меня главный мотиватор. Чем сильнее эшники станут давить, тем я больше буду работать. Прекращу, только если меня убьют в подъезде, но и в таком случае как "сатанист" я придумаю что-нибудь.