Обманутые ростовские дольщики требуют достроить их дома

В субботу обманутые дольщики Ростовской области провели в областном центре митинг, на котором потребовали от властей достроить все дома, в которых они приобрели квартиры. В акции протеста приняли участие более двухсот человек из нескольких городов региона, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Люди, пришедшие на митинг, столкнулись с одинаковыми проблемами: вначале они вложили деньги в строительство квартир, затем деньги "исчезли", а жилья нет до сих пор.

Как рассказала член областной рабочей группы обманутых дольщиков Наталья Мисюк, на словах донские власти заявляют, что они в курсе проблем дольщиков, и даже готовы предоставить существенные преимущества компаниям, которые возьмутся достроить проблемные объекты. В действительности работать в этом направлении пока никто так и не начал, подчеркнула Мисюк в беседе с Радио Свобода.

Участники акции рассчитывали собраться в парке Горького, в центре города. В последний момент местная администрация согласовала мероприятие лишь в сквере Собино – в одном из спальных микрорайонов города. По словам Натальи Мисюк, на этот митинг организаторы заявили 300 человек, но перенос места проведения значительно усложнил ситуацию. Не все желающие смогли добраться вовремя.

После завершения мероприятия его организатор Оксана Луценко объявила собравшимся о готовящихся новых акциях.