Алексей Учитель: "Я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег"

Режиссер Алексей Учитель дал интервью Радио Свобода. Он заявил, что в связи с ситуацией вокруг фильма "Матильда" боится за жизнь своих близких и коллег.

Полная видеоверсия интервью с Алексеем Учителем выйдет на сайте Радио Свобода в программе "Грани времени" в понедельник вечером.

В широкий прокат картина "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против фильма возглавляет депутат Госдумы Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

От показа "Матильды" по соображениям безопасности отказалась объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк". В ее составе 75 кинотеатров в 28 городах России. В Кремле назвали "неприемлемым" ограничение репертуара кинотеатров "под давлением экстремистов".

