В Татарстане судят напавших на адвокатский офис полицейских

Сегодня Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовные дела в отношении полицейских Тимура Гарифуллина и Ильгама Сафина, обвиняемых в нападении на адвокатский офис. Дело рассматривается под грифом "секретно".

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, незаконном обороте оружия и фальсификации доказательств по уголовному делу.

Согласно обвинению, в августе прошлого года Сафин и Гарифуллин вместе с сотрудниками ОМОН с автоматами ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов и избили находящихся там людей. В феврале 2017 года полицейские незаконно купили обрез ружья, а затем, как считает следствие, заставили местного жителя признаться в совершении преступления и завели в его отношении уголовное дело.

