В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

Около десятка гражданских активистов вышли накануне вечером на Невский проспект в Санкт-Петербурге, продолжая бессрочную акцию протеста против политики российских властей в отношении крымских татар, которую активисты считают дискриминационной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активисты напомнили о "деле 26-го февраля", начавшемся после демонстрации в Симферополе 26 февраля 2014 года. На днях в рамках этого дела заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен к 8 годам колонии. Сам Меджлис российские власти ранее признали экстремистской организацией.

Активистка петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова в беседе с Радио Свобода подчеркнула, что Чийгоз – знаковая фигура, а суровый приговор ему она считает приговором "здравому смыслу и национальному достоинству самой России".

Смирнова также напомнила об участившихся случаях пыток и похищения людей и привела в качестве примера крымчанина Рената Параламова, задержанного сотрудниками ФСБ 13 сентября, а позднее сообщившего о пытках и выбивании показаний. По мнению Смирновой, такие неприкрытые действия являются возвратом к сталинской практике, которая в любой момент может прийти и в другие регионы России.

Участники пикетов считают, что эти преследования стали прямым следствием аннексии Крыма, и что российские граждане должны рано или поздно осознать общую ответственность за действия властей страны. Активисты проводят пикеты по 18 числам, это связано с началом сталинской депортации крымских татар 18 мая 1944 года.