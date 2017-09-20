Допрос Феоктистова по делу Улюкаева пройдет в закрытом режиме

Заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в среду пройдет в закрытом режиме. На нем допросят генерала Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Олега Феоктистова, которого СМИ называли инициатором дела о взятке.

Решение о закрытом заседании в суде объяснили "обеспечением личной безопасности свидетеля", передает корреспондент Радио Свобода.

СМИ писали, что именно Феоктистов инициировал преследование министра и участвовал в его задержании в офисе "Роснефти". Позднее сообщалось, что Улюкаев был "в разработке" ФСБ больше года, причем проводилась эта операция с ведома президента Владимира Путина.

До прихода в "Роснефть" осенью 2016 года Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ.