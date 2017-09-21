В Петербурге состоялся закрытый показ фильма "Матильда"

В Санкт-Петербурге накануне вечером состоялся закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Сеанс проходил в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", журналистов в зал не пустили.

Зрителям вручили пресс-релизы МВД России с предупреждением об усиленных мерах безопасности в связи с угрозами провокаций. По данным службы безопасности "Экспофорума", никаких инцидентов не было, сообщает "Интерфакс".

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.

Накануне стало известно о задержании нескольких так называемых "православных активистов", которых обвиняют в поджоге автомобилей у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Сообщалось, что задержанные также позвонили в кинотеатр во Владивостоке, где проходил первый показ фильма, и заявили о заложенной бомбе.