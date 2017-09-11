Запрос на "новую силу"

В Москве и российских регионах подводят итоги единого дня голосования, который прошел в России 10 сентября. На выборах в Москве избирали 1502 муниципальных депутата. По данным главы Мосибиркома Виктора Горбунова, итоговая явка в российской столице составит около 15 процентов. Побеждают в основном кандидаты от "Единой России". По словам Горбунова, это означает, что на предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году муниципальный фильтр без поддержки представителей других партий сможет преодолеть только кандидат от партии власти.

Первое место по результатам голосования заняла "Единая Россия" (76%), на втором месте – партия "Яблоко" (11,72%). "Москвичи меняют свои политические пристрастия: основной отток идет от КПРФ к "Яблоку" и от "Справедливой России" к "Яблоку". Несмотря на это, "ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр", рассказал Горбунов.

Всего на муниципальных выборах в Москве одержали победу 250 кандидатов, которые выдвинулись при поддержке штаба объединенных демократов экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Единороссы потеряли большинство в 15 районах, в шести муниципалитетах победили представители "Яблока", в одном – движение "Солидарность". Для прохождения муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в 2018 году оппозиционерам нужно было получить мандаты в трех четвертях районов.

"Яблоко" провело 181 представителей в 51 районе, говорится на сайте партии. Для прохождения фильтра достаточно заручиться поддержкой 110 депутатов, однако они должны представлять три четверти из 125 московских районов.

Оппозиционер Илья Яшин и представители движения "Солидарность", баллотировавшиеся как самовыдвиженцы, получили семь из десяти мест в совете депутатов Красносельского района. Другой оппозиционный кандидат Илья Азар заявил о победе в первом избирательном округе Хамовников. Оппозиция также получила все мандаты в Гагаринском районе, где голосовал президент России Владимир Путин. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что прохождение оппозиционных кандидатов в столичные муниципальные образования – это серьезный политический успех:

Произошла революция в умах, появился запрос на серьезные перемены

– Это говорит о том, что произошла революция в умах, и появился запрос на серьезные перемены, – говорит Гудков. – И даже несмотря на просто катастрофически низкую явку, у нас был прогноз что-то в районе 250 депутатов – это "Яблоко", ПАРНАС, независимые самовыдвиженцы и некоторые наши сторонники, которых выдвигала КПРФ. Но моя тысяча говорит о том, что в Москве создана политическая сила, которая, по сути, стала единственной политической силой в городе, способной противостоять Собянину и его администрации вместе с Путиным, жульническими избиркомами и так далее. Очень важно, что демократы получили историю успеха. И эта история успеха вдохновит очень многих не только в Москве, но и в стране. Это позволит нам хорошо выступить на следующих выборах. И мы уже сегодня продолжаем работать. Наш штаб становится штабом Гудкова как кандидата в мэры, и понятно, что мы продолжаем работу и будем готовиться дальше к выборам в Мосгордуму, и к парламентским выборам в 2021 году. Мы будем формировать политическую силу, которая сможет с учетом наших новых технологий открыть двери для новых людей из политики, – рассказал Дмитрий Гудков.

По его словам, самое важное, что произошло на этих выборах – появление новых лиц и новых лидеров, способных к объединению:

Это люди, которые хотят перемен для страны, хотят европейского пути развития

– Это наши идейные сторонники, которые хотят перемен не только для города или для своего собственного района, но это люди, которые хотят перемен и для страны. Это демократы, это люди, которые хотят европейского пути развития. Это люди, которые хотят ограничения власти президента, усиления парламента, формирования независимых судов, отмены цензуры в СМИ, борьбы с коррупцией и прочее – все то, за что мы всегда боролись и выходили на разные митинги, – говорит Гудков.

О том, почему оппозиции удалось победить в 15 муниципальных образованиях в центральной части Москвы, говорит политолог Дмитрий Орешкин.

Москва в целом очень европеизированный и продвинутый город

– Тут работают гораздо более простые и традиционные вещи. Москва в целом очень европеизированный и продвинутый социокультурный организм. Она нуждается в обновлениях. Она нуждается в политическом представительстве просто для того, чтобы обеспечивать свои интересы. При этом Москва внутри себя чудовищно неоднородна. Есть центральные районы, есть продвинутые интеллигентные районы и есть та самая внутренняя периферия, какая-нибудь Котловка, не в обиду будет сказано, или Перово, или Бирюлево, Бирюлево Западное. Вот там у власти гораздо больше простых инструментов для того, чтобы добиться правильного, с ее точки зрения, голосования. А вот в центре не так. Собственно говоря, так и получилось. Победа оппозиционных сил одержана в старомосковских продвинутых интеллигентных районах. А там, где внутригородская периферия, там правит бал административный ресурс. Но в целом Москва гораздо менее управляемый в электоральном смысле субъект Федерации. Здесь труднее проводить массированные фальсификации, потому что они встречают сопротивление, – считает политолог.

Тем не менее, на результаты выборов в Москве сильно повлияла низкая явка избирателей, большинство из которых их проигнорировало.

– Эти выборы показали, что, да, у Москвы есть свой электоральный характер. На этот раз она на выборы не пошла, а если бы пошла, то результаты были бы и интересней, и, я думаю, печальней для действующей власти, – полагает Дмитрий Орешкин. – Потому что Москва внутри себя настроена достаточно критично. Пока это можно выразить фразой: "Идите вы все со своими выборами". Но это может плохо кончиться. Потому что власть с удовольствием пойдет и скажет: "Ну, зачем им эти выборы, если вы на них не ходите. Лишняя трата денег. У нас власть и так замечательная. Давайте мы этот институт вообще отменим". Не исключен и такой вариант. Будет трудно возражать, потому что, что делать, если явка 15%, что это значит?! В общем, это значит, что Москва разочарована. Остальные регионы тоже, но там эту явку подрисуют, подтянут, заставят, отрихтуют, отшлифуют.

Центральная избирательная комиссия не зафиксировала серьезных нарушений в ходе московских выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако оппозиция и независимые наблюдатели жаловались на масштабное надомное голосование, вбросы бюллетеней и заниженную властями явку. Движение в защиту прав избирателей "Голос" насчитало в Москве 284 нарушения в ходе голосования. По данным сопредседателя движения Григория Мельконьянца, в основном они были связаны с действиями социальных работников на дому.

У нас есть подозрение, что они оказывали давление на этих людей

– Работники социальных служб взаимодействовали с избирателями. И у нас есть большие сомнения в том, что эти взаимодействия происходили нейтрально, – говорит Мельконньянц. – У нас есть подозрение, что они оказывали давление на этих людей с целью принудить их к участию в выборах и, возможно, проголосовать за определенного кандидата. Этому есть и видеосвидетельства, и, что еще более прискорбно, в этом задействованы и принимают участие избирательные комиссии, – говорит Мельконьянц

Кроме того, движение "Голос" наблюдало и за региональными выборами, где также зафиксировали нарушения.

Информация о вбросах поступала из семи регионов, на участках организовывали лотереи

– По прежнему происходят вбросы бюллетеней, это было отмечено в Краснодарском крае и Саратовской области. Информация о вбросах поступила из семи регионов, но мы сейчас пытаемся тщательно все проверять и анализировать, подтверждать какими-то документальными фактами. Вброс поймать очень сложно, он происходит в секунду. И чтобы его зафиксировать, нужно очень постараться. Поэтому если в этих регионах на нескольких избирательных участках такие вбросы отмечены, есть большая вероятность, что это могло повторяться и в других местах, – говорит Мельконьянц.

Во многих регионах для привлечения избирателей на участки проводили различные мероприятия, не связанные с процессом выборов.

– Это особенно заметно на губернаторских выборах, например, в Свердловской области, где проводились лотереи, какие-то розыгрыши, что явно граничит с законом. Потому что мы считаем , что выдача лотерейных билетов на избирательных участках – это не только незаконно, это выхолащивает сам смысл выборов. И у нас есть серия фактов есть из разных регионов, где избирательные комиссии, по сути, отказываются признавать это как нарушение закона, к сожалению. Ну, может быть, время еще не ушло, можно пытаться как-то с этим работать дальше, – замечает Мельконьянц.

На выборах губернаторов, которые прошли 10 сентября, в единый день голосования в 16 российских регионах, лидируют кандидаты от партии "Единая Россия". Явка на губернаторских выборах составила 30-50%. Лидером по явке стала Мордовия, там в голосовании приняли участие более 70%избирателей. Самый низкий показатель в Карелии – 23,5%.

На первых прямых выборах губернатора Севастополя победил кандидат от "Единой России" Дмитрий Овсянников. В семи регионах победу одержали временные главы регионов, которые были назначены президентом России Владимиром Путиным минувшей зимой и весной.

Власти говорят об отсутствии серьезных нарушений на выборах. В движении в защиту прав избирателей "Голос" заявили о наличии фактов, которые свидетельствуют о фальсификации выборов. В частности, вбросы были зафиксированы в Калининградской, Саратовской областях и Краснодарском крае.

Эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук рассказал, что один из лидеров по нарушениям в этом году – Алтайский край, большинство из них происходило во время досрочного голосования.

На избирателей было оказано давление, их заставляли идти на выборы целыми предприятиями

– На этот раз, как и год назад, сюда был направлен представитель ЦИК для того, чтобы разбирался, что здесь происходит с досрочным голосованием. Дело в том, что за первые несколько дней "досросчки" успело проголосовать, по официальным данным, где-то 5,6% избирателей от общего числа. Фактически при той явке, которая у нас была, меньше 20%, почти каждый третий из тех, кто пришел на выборы, проголосовал досрочно. Это нереальная совершенно цифра, – говорит Андрейчук. – Это был так называемый административный привод избирателей. То есть на избирателей было оказано давление, их заставляли идти голосовать целыми предприятиями. Примерно треть участков по Барнаулу по выборам в Барнаульскую городскую Думу проанализировали на данный момент. У нас получаются очень большие расхождения по цифрам. 87 участковых комиссий у нас проанализировано. Получается, что в день голосования за "Единую Россию" проголосовало 43% избирателей, а досрочно проголосовало почти 74%. Разница почти в два раза. Это совершенно очевидный признак фальсификации.

– Мы сейчас собираем протоколы. Мы договорились с политическими партиями. Постараемся собрать протоколы со всех участков. У нас партии очень сильно бьют тревогу по поводу досрочного голосования. "Яблочники" готовы заявлять, что они не признают такие выборы. Коммунисты назначили митинг – акцию уличного протеста. Они будут требовать отмены досрочного голосования, вплоть до отставок в крайизбиркоме, горизбиркоме и так далее. Достаточно большое количество кандидатов подали жалобу в окружные комиссии, – рассказал Андрейчук.

Кроме того, по словам Андрейчука, избиратели жаловались на то, что придя на участки, выяснялось, что за них уже кто-то проголосовал досрочно, а в бюллетень были вписаны не настоящие паспортные данные. Эксперт говорит, что результаты выборов собираются оспаривать и участвовавшие в них партии.

По мнению политолога Александра Кынева, прошедшие выборы показали, что россиян больше не устраивает предлагаемый им набор политических партий, лояльных власти:

В обществе сформирован запрос на перемены

– Я думаю, что в совокупности итоги этих выборов показали, что в обществе сформирован очень сильный запрос на перемены, и не только в Москве, но и в регионах, – говорит Кынев. – Если мы посмотрим в масштабе страны, мы увидим, что успеха добились те, кто воспринимался в конкретных городах и регионах как "новая сила". Старые партии почти нигде не показывают прироста, у них довольно средненькие результаты, на уровне 2016 года. Прорывов у них практически нет. КПРФ везде выступила довольно слабо, может быть, кроме Владивостока и Омска.

Среди тех, кто показал хорошие результаты в регионах, политолог отмечает партии "Родина", "Яблоко" и Партию пенсионеров.

– Это говорит о том, что та активная официальная система с четырьмя партиями, которая сегодня сложилась, с теми имиджами и образами, которые есть сейчас, больше не пользуется массовой поддержкой и не выражает реальных надежд, – считает Кынев. – И чем более продвинутый регион, тем более независимо ведут себя люди. И как только появляется что-то другое, голосуют за это другое. Показательна ситуация на Сахалине. На Сахалине было большое количество списков. И целая группа новых списков вроде "Партии женщин России" получили около 5%. Это говорит о том, что люди предпочитали голосовать за них, а не за КПРФ, не за эсеров и не за ЛДПР. Это очень показательная ситуация. Там, где были независимые депутаты в Москве, побеждали независимые. При триумфе независимых кандидатов в Москве довольно слабое выступление всех кандидатов от системных партий. Это говорит о том, что более грамотные люди, которые следят за политикой, за тем, как себя ведут партии, перестали воспринимать их как реальную оппозицию. Их воспринимают как часть системы, чем они, на самом деле, и являются. Я думаю, что это главный вывод из этих выборов. Запрос на перемены есть, а думские партии его не отражают. В наиболее тяжелом положении эсеры, которые по многим регионам проиграли даже "Родине" и Партии пенсионеров и, в общем, находятся на уровне электоральных подачек. Их успех виден только там, где им в электоральном регионе что-то явно отстегнула партия власти. А самостоятельных побед у них почти нет.

Высокая явка традиционно отмечается только на избирательных участках в СИЗО и психиатрических больницах

Министерство внутренних дел России заявило, что выборы прошли спокойно. Наблюдатели на избирательных участках в большинстве регионов в течение дня сообщали о массовых вбросах бюллетеней, попытках подкупа избирателей с помощью денег и водки, незаконной агитации на участках, каруселях и о задержаниях кандидатов, наблюдателей и членов избирательных комиссий. Высокая явка традиционно отмечается только на избирательных участках в СИЗО и психиатрических больницах, пишет "Открытая Россия". Центральная избирательная комиссия сообщила о рекордно низкой явке избирателей, в целом по стране она составила около 29% от всех граждан с правом голоса.

В Москве официальная явка на избирательные участки была чуть более 15%. В то же время рекордно высоким по сравнению с предыдущими годами был процент голосований на дому. Наблюдатели утверждали, что таким образом власти пытались фальсифицировать результаты.