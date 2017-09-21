США готовы ввести новые санкции в отношении КНДР

США введут новые санкции против КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой Афганистана Ашрафом Гани в Нью-Йорке.

По словам высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, новые санкции не будут касаться нефтяной отрасли Северной Кореи, сообщает Reuters.

19 сентября президент США выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что Вашингтон будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если Пхеньян будет представлять угрозу для Америки или ее союзников.

Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжу Ин сообщил в ходе работы Генассамблеи ООН, что санкции против КНДР необходимы для того, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров и заставить отказаться от ядерных испытаний.

Напряженность между США и Северной Кореей усилилась после шестого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 3 сентября. Это вынудило Совет Безопасности ООН ввести дополнительные санкции против КНДР.