Суд в Симферополе огласит приговор журналисту Николаю Семене

Подконтрольный российским властям суд в Симферополе в пятницу должен вынести приговор крымскому журналисту Николаю Семене, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщает портал "Крым.Реалии", проект Радио Свобода.

Сторона обвинения требует приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом на профессию на три года.

Выступая с заключительным словом 18 сентября, журналист заявил, что написал материал, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, не из "чувства политической ненависти к России", а "из стремления участвовать в дискуссии и установить истину".

Следственные действия в отношении Николая Семены, являющегося одним из авторов проекта "Крым.Реалии", начались весной минувшего года. Правозащитный центр "Мемориал" признал журналиста политзаключенным.