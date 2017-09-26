На выборах главы Российской академии наук будет второй тур

На выборах президента Российской академии наук (РАН) будет второй тур, так как во вторник ни один из кандидатов не набрал более пятидесяти процентов голосов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным ТАСС, во второй тур прошли Роберт Нигматулин, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова, а также Александр Сергеев – директор нижегородского Института прикладной физики. Последнего поддерживал бывший президент РАН Владимир Фортов и участники неформального клуба "1 июля”, куда вошли противники реформы РАН.

Нового руководителя Академии наук выбирают впервые после реформы 2013 года. До марта текущего года ее возглавлял физик Владимир Фортов. Он снял свою кандидатуру с выборов, не став баллотироваться на второй срок.