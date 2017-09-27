РПЦ установила баннеры с цитатами из переписки Николая II с женой

В Москве по инициативе Русской православной церкви (РПЦ) установили около 300 рекламных щитов с цитатами из личной переписки императора Николая II и его жены Александры Федоровны. Проект получил название "Слова о любви". Как утверждают в РПЦ, он "направлен на укрепление семейных ценностей в российском обществе". Об этом сообщает "Интерфакс".

25 октября в России в широкий прокат выходит фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она считает, что картина якобы оскорбляет чувства верующих.

В среду Поклонская заявила, что дальняя родственница Николая II потребовала отозвать у "Матильды" прокатное удостоверение. Ольга Куликовская-Романова утверждает, что Алексей Учитель якобы нарушил ее авторские права на некий "проект Матильда Кшесинская". Родственница императора подала жалобы в министерство культуры и Генпрокуратуру.

К протестам против проката "Матильды" после заявлений Поклонской присоединились так называемые "православные активисты". Они, в частности, подожгли машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя. Кроме этого активисты, по неподтвержденным данным, могут быть причастны к массовым эвакуациям по всей России из-за анонимных звонков о минировании.