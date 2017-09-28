Прощай, отмытая Россия!

I. Краткое содержание предыдущей серии

Новый американский закон о санкциях – это объявление вне закона всего российского политического руководства, которое аккумулирует в Соединенных Штатах свои сокровища. Финансовой разведке США поручается в течение 180 дней выявить (скорее всего, это и так ей давно известно) все активы, принадлежащие верхушке российского правящего класса, начиная с Владимира Путина, и обнародовать эти данные. После чего ко всем, кому следует, будут применены действующие в США законы по борьбе с отмыванием капиталов, нажитых преступным путем. Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом.

Почему же эти законы не применялись раньше, спросит вдумчивый читатель? Потому что до поры до времени, пока деяния российской верхушки ограничивались разграблением собственной страны, эта ситуация устраивала Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Если называть вещи своими именами, Запад был соучастником-бенефициаром этих делишек. Но опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерских подворотен захотелось как пушкинской старухе еще и "геополитического величия" для себя и своих династий. И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской сделки", признающей их властелинами половины мира и закрепляющей в их владении целые народы и государства.

Методичное закачивание в экономику Запада вывезенных из России более триллиона долларов (недавняя оценка авторитетного Национального бюро экономических исследований США) простодушно сочеталось у этих субъектов со страстным желанием нагадить тому же Западу, и прежде всего США, везде, где только возможно. Цитирую по тексту закона перечисление предметов пристального интереса финансовой разведки США: "Крупнейшие политические деятели и олигархи, близкие к власти в Российской Федерации, их состояния, близость к Путину и другим членам "правящей элиты", участие в коррупции, источники доходов и активы членов их семей, связи с иностранным бизнесом".

Здесь не только угроза для активов "друзей Путина", это обрушение всего их образа жизни, вне которого они и их отпрыски уже не мыслят своего существования. Это и современная западная медицина, обещающая не только политическое, но и биологическое, если хотите, бессмертие, это образование детей и внуков, недвижимость на лучших курортах мира, да много чего всякого, составляющего скромное обаяние принадлежности к высшему слою мировой буржуазии. И во всем этом им теперь будет отказано. Вводятся визовые ограничения – по признаку близости к Путину. Объявлена персональная война сотне крупнейших воров Российской Федерации и по совместительству ее вождей.

В любом случае прежней посткоммунистической России с установками ее паханов – воровать здесь, а династически и гедонистически наслаждаться высшими стандартами потребления на Западе – уже не будет. Такая форма клептократического бытия требовала активного и далеко не бескорыстного сотрудничества западных элит. И российское государство, и его отношения с Западом будут организованы теперь как-то по-другому. Может быть, намного хуже, но по-другому.

II. План Иноземцева и казус Скрынник

Итак, мистика 2017 года все-таки сработала, хотя не все еще это заметили. Вячеслав Мальцев назначал революцию снизу на 5 ноября. А свершилась она не снизу и не сверху, а сбоку, 2 августа. Ведь революция – это не эйзенштейновские матросы, картинно перелезающие через изгородь Зимнего, а обрушение фундаментальных основ существующего строя, отречение императора и самодержца Всероссийского; отмена 6-й статьи Конституции СССР. Напомню, как близкий к кремлевской власти политолог Евгений Минченко характеризует ее духовные скрепы на современном династическом (!) этапе (2010–2020):

1. Дальнейшая конвертация власти в собственность (через новый этап приватизации, использование бюджетных средств и преференций со стороны властных структур для развития прибыльных бизнесов, создания новых "рент");

2. Обеспечение передачи обретенной в 1990–2000‑х годах собственности по наследству, создание потомственной аристократии;

3. Обеспечение легитимации приобретенной собственности на Западе.

Династические десятые, последовавшие за лихими девяностыми и тучными нулевыми, политически закончились 2 августа 2017 года. Обрушилась несущая скрепа №3, защемив один триллион долларов на счетах виолончелистов. Обнуляются результаты четвертьвекового отлаженного функционирования государственной машины Российской Федерации. Как поведут себя сто наиболее могущественных людей России, считающие себя владельцами этого триллиона, золотая сотня высшего российского руководства? Они оказались в очень непростом положении. Для Запада они воры, а некоторые, кроме того, – и военные преступники. Путь на Запад, и прежде всего к своим активам, для них и их отпрысков отныне закрыт. Четвертая мировая война проиграна. Никакой "Ялты" не предвидится. И не примут их никогда в настоящие буржуины. Надо срочно менять динамику поведения.

Первое, что они пытаются предпринять, – это гибридная капитуляция, то есть такое завершение гибридной мировой войны, которое Запад был бы готов принять как отступление Кремля, а российскому телезрителю можно будет продать как победу встающей с колен России. Но то, что сейчас предлагает Москва, – частичное размещение миротворцев ООН в Донбассе – может быть, было бы интересно Западу года два назад. Однако, судя по реакции американского истеблишмента, Вашингтон категорически не согласится считать это предложение достаточным основанием для снятия каких-либо санкций, тем более персональных.

С "Актом о противодействии агрессии правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи" в российском публичном пространстве происходит нечто необычное. Где всенародное осуждение унизительных и оскорбительных для российского руководства положений закона? Где "Тополя" и "Искандеры"? Оглушительное молчание кремлевских пропагандистов красноречиво свидетельствует – удар попал в цель.

Процесс санации криминального триллиона уже запущен, и он необратим

Похоже, что непосредственные реципиенты нового закона о санкциях не прочувствовали его достаточно глубоко и неверно истолковали модус отношений к ним американского Конгресса. Они полагают, что им предъявлен ультиматум: в течение 180 дней выполнить некоторые условия, о которых еще можно поторговаться. Это серьезное заблуждение российских триллионеров. Их уже оприходовали: финансовой разведке США даны поручения, имеющие силу закона, которые должны быть исполнены в течение 180 дней. Временные рамки заложены в текст, чтобы подбодрить Дональда Трампа, который крайне неохотно подписывал закон, почти единогласно принятый Конгрессом. Процесс санации кримлевского триллиона уже запущен, и он необратим. Наиболее продвинутая часть интеллектуальной обслуги лубянской бригады понимает это обстоятельство и оперативно вбрасывает нестандартные идеи спасения сакрального общака.

Член Президиума и Научного совета Российского совета по международным делам, член Международного дискуссионного клуба "Валдай", член научного совета РИА Новости, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, руководитель исполнительной дирекции Мирового политического форума в Ярославле Владислав Иноземцев в опубликованной в American Interest статье предлагает США скупить аж за 2 триллиона долларов – чтобы не мелочиться и два раза не вставать – как зарубежные активы российских клептократов, так и принадлежащие им же компании в России, чтобы раз и навсегда решить их экзистенциальную проблему (легализация награбленного), и тем самым избежать разорительной и изнурительной гибридной войны с Россией. Вот что пишет Иноземцев: "Нам стоит остановиться на минуту и спросить себя: зачем Западу нужно истощать свои ресурсы, если Россией правит не Сталин или подобные Гитлеру лидеры, одержимые идеологиями, ориентированными на мировое господство, а, скорее, банда клептократов, которые хранят свои деньги в западных банках, покупают недвижимость на Западе, обучают своих детей в западных университетах и имеют заграничные паспорта и даже разрешения на временное проживание?

Эти люди не стали бы управлять Россией так, как они это делают сейчас, если бы они действительно стремились к господству в мире или хотя бы в регионе. Сейчас они правят так, чтобы извлечь материальную выгоду из владения корпорацией под названием "Россия". Если они встречают на своем пути препятствия, это вызывает у них досаду. Элита российской политики и бизнеса ведет себя так, будто она уже не надеется на стабильность в ближайшие 30 лет. На самом деле подавляющее большинство представителей этой элиты подготовилось к тому, чтобы уже завтра потерять все свои российские активы. Станут ли эти люди вести жесткий торг, если серьезный покупатель предложит им хорошую цену? Я в этом сомневаюсь. Нам не стоит думать об этих 2 триллионах долларов как о деньгах, которые нужно потратить и забыть. Покупка России станет лучшей инвестицией, которую американское правительство когда-либо делало. Такая сделка может оказаться выгодной для всех сторон. Можно предположить, что до заключения этой сделки все представители России получат иммунитет от судебных преследований за совершение финансовых преступлений, что все деньги, лежащие на условно-депозитных счетах, будут освобождены от любых проверок".

Дерзкий план, хотя и довольно спорный. Но тайных дум высокое стремленье российской правящей верхушки Иноземцев улавливает и транслирует верно. Статья его – такой мягкий интеллигентный шантаж США как бы с позиций американских национальных интересов, дающий триллионерам в голубых мундирах этюдный шанс соскочить со словами: "Прощай, отмытая Россия, и ты, послушный нам народ!".

Именно о проблеме отскока, а не об очередных "выборах" пожизненного президента шепчутся в эти минуты роковые на узких пирах всеблагих. Путин В.В. был дорог корпорации прежде всего как гарант безопасности ее зарубежных активов. А кому он сегодня может быть интересен, если не способен более выполнять обязанности вождя нации в критический момент, когда ее цвету во что бы то ни стало надо отмыть триллион и соскочить?

Интересную пищу для размышлений всех заинтересованных лиц подбросил благополучно завершившийся в те же августовские дни "Скрынник case". Г-жа Елена Скрынник не принадлежит к кругу избранных триллионеров. Так, бывший министр сельского хозяйства Российской Федерации. Расследование против Скрынник было начато в Швейцарии в 2013 году, когда власти страны отнеслись с подозрением к поступлению на ее счета 140 миллиона долларов в течение 5 лет. В 2015 году швейцарская прокуратура арестовала свыше 60 миллионов долларов на счетах бывшего министра в рамках расследования дела об отмывании денег, полученных преступным путем. При этом Скрынник утверждала, что не имеет в Швейцарии никаких счетов. Но в августе 2017 года дело Скрынник в Швейцарии было закрыто, доступ к арестованным ранее ее банковским счетам был восстановлен еще в феврале. Прокуратура заявила, что Россия не оказала правовую помощь следствию, поэтому не удалось обнаружить достаточных доказательств фактов отмывания денег.

Благополучный исход приключения г-жи Скрынник выявил важнейшее правовое обстоятельство: в делах по отмыванию средств, добытых преступным путем, для судебного приговора необходим потерпевший. И это справедливо не только для швейцарской, но и для американской правовой системы. В случае Скрынник сегодняшнее российское государство отказалось считать себя потерпевшим в силу корпоративной солидарности его руководителей по отношению к своей мелкой подельнице.

А кто же будет потерпевшим в случае русского триллиона в США? Очень удачно для преступников, что они же сами, но не как физические лица, а как руководители государства российского. И в этой своей ипостаси потерпевшими они себя, конечно, не признают, что затруднит решительные действия американских правоохранителей и может создать определенные шансы для иноземцевской сделки. Но не могут же люди открыто и "легально" получить один или два триллиона долларов и продолжать оставаться руководителями государства! Да и зачем им это государство уже будет нужно? Попрощаются они с отмытой Россией с огромным чувством облегчения и с сознанием успешно выполненной исторической миссии. Но в "Ново-Огареве" появятся какие-то другие люди, которые, наверняка, объявят сделку ничтожной – и обратятся в американские суды, где, учитывая цену вопроса, их интересы будут представлять лучшие юристы США.

Значит, не должно появиться никаких новых руководителей России. В последнее время все больше думающих людей самых разных политических взглядов, наблюдая события в стране, говорят о предчувствии гражданской войны и раскола страны, целенаправленно разжигаемых сверху. Действительно, какие иски в какие суды смогут подавать Кавказский Имарат, Ростовская народная республика, Санкт-Петербургский Православный Паханат, Улус Джучи?..

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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