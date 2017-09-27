Путин объявил министру транспорта о неполном служебном соответствии

Президент России Владимир Путин в связи с банкротством авиакомпании "ВИМ-Авиа" заявил заместителю главы правительства Аркадию Дворковичу, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. Министру транспорта Максиму Соколову президент объявил о неполном служебном соответствии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее "ВИМ-Авиа", у которой закончились деньги, остановила выполнение всех чартерных рейсов. Долг российского перевозчика – от трех до десяти миллиардов рублей. 43 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" в настоящее время находятся за границей. Но денег на выполнение рейсов у компании не хватает. Ассоциация туроператоров направила обращение в правительство России с просьбой помочь "ВИМ-Авиа".

Соколов ранее заявил, что правительство не будет оказывать помощь авиакомпании. По его словам, поддержка бессмысленна, поскольку "ВИМ-Авиа" фактически уже прекратила свою работу. При этом правительство решило выделить 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий год, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа".