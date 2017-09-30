Утрата адекватности

Стою на днях на автобусной остановке. Одна дама громко возмущается непрекращающимся ремонтом Филевской линии московского метро – чтобы выбраться на улицу, ей пришлось с больными ногами пробираться в обход через какие-то колдобины. Другая на это рассерженно замечает: "Такие, как вы, вечно всем недовольны!" Возникшая на пустом месте дискуссия грозит перерасти в скандал, но ни с того ни с сего поворачивает в мирное русло. "А Соловьев мне нравится, люблю смотреть и слушать, что умные люди говорят… – мечтательно рассуждает первая… – Правда, когда он пригласил в передачу этого Мясникова (Александр Мясников, главврач 71-й больницы, а в 2009–2010 годах – главврач Кремлевской больницы Управления делами президента РФ, и одновременно, кстати, тоже телеведущий. – Г. С.)... А ведь этот Мясников, холеный такой, и вообще в Америке учился, он больницу развалил, а Соловьев-то с ним вась-вась…" – "Да в Москве вообще все поликлиники позакрывали, невозможно к врачу попасть, и услуги все платные", – немедленно включается та, что еще минуту назад была всем довольна. "И вообще я Соловьева больше смотреть не буду, раз он с этим Мясниковым заодно", – решительно заявляет любительница "умных передач" и яростный критик метрополитена. "А я теперь тоже телевизор не смотрю", – подводит итог ее случайная собеседница…

А тут и автобус подъехал… Стою и думаю: ну где еще такое увидишь? Страна, в которой "озеленяются" чиновники, "площится" земля, отдельные граждане в прямом смысле пожирают друг друга, а головы у парламентариев плющит от мироточащих памятников, "иностранных агентов", страха перед начальством вкупе со сладкой вседозволенностью, злокозненных интернетов, подозрительных биткоинов и чемоданов с колбасой... Поневоле задумаешься, то ли в страшном сне оказался, то ли внутри какой-то пьесы абсурда: с одной стороны, вроде бы все под контролем одного лица. С другой – под этой его крышей все идет вразнос, и чем дальше, тем очевиднее.

Вот Путин разбушевался. Меняет губернаторов: "Выборы-выборы – кандидаты… выбыли". Хотя кто тут вообще заикался про выборы губернаторов? Какие такие выборы! Идет, как глубокомысленно выразился теперь уже бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, "озеленение кадров". И ведь действительно: путинские кадры либо резко озеленяются (в смысле молодеют), либо дряхлеют под тяжестью нажитых непосильным трудом пачек "зеленых", либо пускаются с этим грузом в бега в зарубежные пределы. Как это только что лихо провернул нагревший десятки тысяч пассажиров совладелец "ВИМ-Авиа": вызвали "бедолагу" на заседание правительства – а он шасть в Шереметьево и был таков. Ну как за таким угнаться? Тем более все лучшие силы правоохранителей брошены на режиссера Кирилла Серебренникова: доставить в Следственный комитет сразу всех сотрудников "Гоголь-центра" и допросить около ста человек, включая уборщиц, пока не разбежались – это вам не баран начихал.

Министерство обороны публикует на YouTube видеозапись пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". А жители Урала не то паникуют, не то обрадовались: НЛО прилетела! А чего удивляться? Земля-то плоская, переглядываются зрители, только что посмотревшие фильм по телеканалу РЕН-ТВ, "убедительно доказавший" эту "неожиданную гипотезу".

Федеральная служба безопасности России тем временем готовится к установке забора между аннексированным Крымом и остальной территорией Украины. Это ничего, что в Крыму разруха и денег из бюджета ни на что не хватает – на сайте госзакупок узнаем, что забор длиной в 50 километров и более двух метров высотой обойдется в 200 миллионов рублей.

"Отупевшая" страна нужна "новому Путину", чтобы как можно дольше воспроизводить себя и свою власть

Росгвардия не отстает – заказала хрустальные погоны: 104 пары на сумму 582 тысячи рублей, и непременно в бархатных подарочных коробочках бордового цвета. Документация к конкурсу на их поставку – на том же сайте. "Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов", – уточняется в техзадании. Такие погончики не нацепишь, отправляясь громить безоружных оппозиционеров – дорогая все-таки вещь. Хрупкая.

Кстати, об оппозиционерах – мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил ноу-хау борьбы с этим вечным злом. Дабы отвлечь горожан от митинга в поддержку Алексея Навального, решил провести собственный "в защиту народа Северной Кореи от империалистической политики США и их угроз". Одновременно в новосибирском кинотеатре "Люксор" на время проведения акции Навального переносится прежде планировавшийся на конец октября предпремьерный показ "Матильды" Алексея Учителя.

Без новостей о "Матильде" в наши дни вообще никак. Лидер "Христианского государства – Святая Русь", отсидевший срок за убийство Александр Калинин в интервью сразу нескольким уважаемым средствам массовой информации поведал о планах своих сторонников жечь огнем ненавистную "Матильду" там, где ее собираются показывать. Даже предположил связь всколыхнувшей страну волны телефонных угроз о минировании (более 1200 за две недели в 15 городах) со своим "праведным делом". Однако задержан был Калинин после откровений с журналистами вовсе не за экстремизм. Дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения) – иными словами, за принуждение прокатчиков к отказу от демонстрации "Матильды".

Случались в эти дни и другие события. Но и перечисленных достаточно, чтобы поставить диагноз: российское общество постепенно утрачивает адекватность. Именно такая "отупевшая" страна и нужна "новому Путину", чтобы как можно дольше воспроизводить себя и свою власть, и болтаться в Кремле, пока не надоест или пока соратнички не вынесут.

Старый проверенный способ из арсенала "великих и ужасных" персонажей двадцатого столетия. Так ничему и не научившего ни власть, ни общество.

Галина Сидорова – московский журналист

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