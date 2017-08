ФСБ деликатно работает с интеллигенцией

Доброе утро!

Президент США посетил Техас, по-прежнему не оправившийся от последствий урагана “Харви”. Погибли, по предварительным данным, 14 человек, около сорока числятся пропавшими без вести. Но в сети обсуждались в связи с этой поездкой, конечно же, шпильки первой леди – действительно, впрочем, выдающиеся.

В Техасе Мелания Трамп переобулась.

Самая обсуждаемая российская новость – санация банка “Открытие”, которую Центробанк впервые проводит по новой схеме, сам, получая 75% акций на выходе. Экономисты утверждают, что процедура не скажется негативно на российском банковском секторе, новые управляющие говорят, что клиентов санация тоже никак не коснется. Увидим.

Тем более, что есть культурные события. К делу Кирилла Серебренникова, по данным РБК, подключилась Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Что это значит, не очень понятно, потому что комментарий есть только один – от бывшего руководителя Центра общественных связей ФСБ Александра Михайлова: “Это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД. Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство”. Можете спать спокойно, дорогие театралы. Европейский культурный парламент (это такой форум для культурных, простите, дискуссий) потребовал от российских властей освобождения Серебренникова.

Новостей о высшем образовании две: в РГГУ уволили ректора, а Европейский университет в Петербурге просят вон из красивого особняка на Гагаринской, потому что там надо срочно разместить “IT-центр дополнительного образования детей”.





Генконсульство США в Петербурге облили краской, а остров Сахалин из-за какого-то сбоя пропал с Яндекс-карт.

Аресты, суды, задержания, том числе нестандартным способом.

Задержан подозреваемый в нападении на Станислава Думкина в Парке Горького;

Задержаны (в разных регионах России) два администратора “групп смерти” ;

; Математику Дмитрию Богатову продлили домашний арест до 7 октября;

продлили домашний арест до 7 октября; Орловский областной суд отказался смягчить наказание брату Алексея Навального Олегу, зато Верховный суд России смягчил наказание (впрочем, не сильно) осужденному за причастность к теракту на Дубровке;

19-летний сын отставного украинского офицера-пограничника Павел Гриб похищен сотрудниками ФСБ в Беларуси. Так, во всяком случае, утверждает отец. Молодой человек поехал из Киева в Гомель встретиться с девушкой, с которой он познакомился в сети и никогда до этого не видел.

В донбасских “народных республиках” – кризис культуры. Во-первых, оттуда сбежал писатель Захар Прилепин (сам он, правда, обещает вернуться), а во-вторых, Ura.ru сообщает, что “Царьград ТВ” вообще могут закрыть. Народный депутат Верховной рады Украины от фракции “Самопомощь” Семен Семенченко грозит новой блокадой Донбасса.

Гражданину России и Германии Сергею В. предъявили обвинения в попытке взорвать автобус футбольного клуба “Боруссия”. Он хотел подзаработать на падении акций клуба – а получилось покушение на убийство 28 человек.

Что делать в связи с северокорейской ракетой, пролетевшей над территорией Японии, никто не знает. Японцам рекомендовали вспомнить дорогу в убежища, в Белом Доме говорят, что возможно все (all options are on the table), а министр обороны Южной Кореи сегодня встречается в Вашингтоне с главой Пентагона.

В Москве в возрасте 38 лет умер скрипач-виртуоз Дмитрий Коган.

В трех ссылках сегодня – язык и города:

Отрывок из книги Андрея Балдина “Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина”, в котором автор пытается понять, как европейское путешествие Н.М. привело к лингвистическому перевороту: переводчик и начинающий писатель привез новый письменный русский язык.

“Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение” Алексея Юрчака – книжка не новая, но если вы ее еще не читали, то вот хороший отрывок о формировании языка советской пропаганды.

И о городах. Здесь иллюстрированная история 1-й Тверской-Ямской улицы, а здесь – занимательные истории из Выборга. Этот город хоть и не моложе Москвы, но в последние годы чувствует себя в бытии далеко не так уверенно.

Искренне ваши,

Семь-сорок