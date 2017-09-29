Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Александр Усс сменил Толоконского на посту главы Красноярского края

Бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский

Президент России Владимир Путин назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края и подписал указ о прекращении полномочий действующего главы региона Виктора Толоконского. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сам Толоконский объявил о своей отставке еще в среду, заявив на встрече с региональным правительством, что "уходит и даже уезжает".

Александр Усс до настоящего времени занимал пост председателя Законодательного собрания Красноярского края.

За последнюю неделю свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Дагестана, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей. В Кремле эти отставки назвали "ожидаемым и востребованным процессом".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG