Александр Усс сменил Толоконского на посту главы Красноярского края

Президент России Владимир Путин назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края и подписал указ о прекращении полномочий действующего главы региона Виктора Толоконского. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сам Толоконский объявил о своей отставке еще в среду, заявив на встрече с региональным правительством, что "уходит и даже уезжает".

Александр Усс до настоящего времени занимал пост председателя Законодательного собрания Красноярского края.

За последнюю неделю свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Дагестана, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей. В Кремле эти отставки назвали "ожидаемым и востребованным процессом".