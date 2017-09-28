Путин отправил в отставку главу Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский, заместитель министра экономического развития.

Кошину 43 года. Он член партии "Единая Россия". Чиновник возглавлял Ненецкий автономный округ с 2014 года.

Игорь Кошин стал пятым главой региона, покинувшим свой пост на этой неделе. Ранее в отставку ушли глава Дагестана, а также губернаторы Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей. В Кремле эти отставки назвали "ожидаемым и востребованным процессом".