Дональд Трамп: "Переговоры с Кимом – пустая трата времени"

Президент США Дональд Трамп обратился через Твиттер к госсекретарю Рексу Тиллерсону с предупреждением, что тот "теряет время" на переговоры с северокорейским вождём.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему прекрасному государственному секретарю, что он напрасно тратит время на попытки вести переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой". Именно так президент США саркастически называет северо-корейского лидера Ким Чен Ына, отмечает западная пресса.

Таким образом, Трамп отреагировал на появишееся в субботу заявление Тиллерсона о попытках США вступить в прямые контакты с Северной Кореей по проблеме ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Тогда же, в субботу появилась информация, что Пхеньян не заинтересован в диалоге.

"Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что должно быть сделано!" цитирует агентство Reuters слова президента США из Твиттера.