В Москве суд рассматривает дело в отношении Навального

В Симоновском суде Москвы проходит слушание по административному делу в отношении Алексея Навального. Оппозиционера обвиняют в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Политику грозит до 30 суток ареста. Интернет-издание "Медиазона" ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

Навальный был задержан в минувшую пятницу перед встречей со своими сторонниками в Нижнем Новгороде. Тогда же полиция задержала Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера. Его также обвинили в неоднократных призывах к участию в несогласованной акции. Сегодня стало известно, что рассмотрение дела Волкова перенесли в Савеловский суд Москвы. Дата заседания пока неизвестна.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске, Новосибирске, Оренбурге и Архангельске. В акциях участвовали тысячи человек.