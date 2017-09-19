Реаниматор левой идеи?

6 мая 2012 года на Болотной площади 50-тысячная оппозиционная демонстрация была перед началом согласованного митинга разогнана силами полиции, и десятки граждан были затем арестованы и осуждены за сопротивление силам "правопорядка и участие в "массовых беспорядков".

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов был после показа по каналу НТВ 5 октября 2012 год фильма-доноса НТВ "Анатомия протеста-2" обвинен в организации массовых беспорядков на деньги грузинских политиков. Сам он это обвинение отвергает.

Находился с февраля 2013 года под домашним арестом. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал Сергея Удальцова виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Полный срок заключения Сергей Удальцов отбыл в колонии в Тамбовской области.

Освобожден 8 августа 2017 года.

19 сентября в 19:05 в программе "Лицом к событию" беседуем с лидером "Левого фронта" и недавним политзаключенным Сергеем Удальцовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.