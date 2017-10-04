Награда за лапшу

Вечером 3 октября стали известны имена лауреатов премии ТЭФИ, которая вручается за "высшие достижения в области телевизионных искусств". Список награжденных превзошел самые смелые ожидания.

Роман Супер

Программа «Вести недели» Дмитрия Киселёва получила премию ТЭФИ в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа». Владимир Соловьёв получил ТЭФИ как лучший интервьюер. Лучшей «информационной программой» в этом году стала программа «Время». Премию ТЭФИ за лучшую просветительскую телепередачу года получил автор программы о гипотезе плоской Земли. Ну а колбасу, которую Сечин подарил Улюкаеву, уничтожили по решению суда.

И всё это чистая правда. Россия. 2017.

Vitaliy Manski

ТЭФИ "2017", как экранизация Оруэлла "1984". Когда то я тоже делал ТВ в России. И был, и видимо остаюсь академиком ТЭФИ. Но это уже кажется сном: Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева получила телевизионную премию ТЭФИ за 2017 год в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа».

Лучшим интервьюером российского телевидения признали Владимира Соловьева.

В номинации «Информационная программа» победила программа «Время» (Первый канал). А лидер номинаций РЕН ТВ!!!!

Sergey Kalvarskiy

Ух, какие мощные лауреаты ТЭФИ. Жалко, что не в цирке провели церемонию. Было бы гармонично.

Pavel Kogan

Как сформулировал Павел Лобков,подытоживая главные новости дня :"Лучшая программа новостей - "Время", лучшая аналитическая программа - "Вести", а Земля - плоская. "

Lelya Golovanova

Это какое-то шапито. Даже Павел Лобков не спас ситуацию признанием, что у него в таком случае плоская задница. Противно до жути. Спасибо за Ефремова, единственный справедливый момент. Теперь точно нужно посмотреть «Пьяную фирму» Константинопольского. Одна надежда на адекват в присуждении Нобелевки по литературе. В четверг, да?

Многим вспомнились яркие сюжеты "Вестей недели".

Дмитрий Гудков

Еще с тех пор, как я учился журналистике в МГУ, я помню уважение, которое питали телепрофессионалы к премии ТЭФИ. Это, правда, было престижно – быть отмеченным коллегами и знать, что ты лучший. Государственные награды уже тогда теряли всякую ценность, ходили шутки про медали «За сомнительные заслуги перед отечеством», Кадыров становился Героем России – а вот признание коллег по цеху имело значение.

И это тоже закончилось. Киселев получил ТЭФИ за лучшую информационно-аналитическую программу.

В сегодняшней премии вообще множество таких сюжетов. Автор расследования про плоскую Землю, некий Игорь Прокопенко, становится лучшим просветителем, например.

Но Киселев переплюнул всех.

Наверное, он убедил себя, что получил по праву: ведь это же награда от коллег. От таких же, как он.

Потерять себя, став именем нарицательным. Интересно, а у них там есть какая-то своя табель о рангах? Вот от соловьиного помета еще воротят нос, а коктебельского винодела можно и в плечико? (Upd: ан нет, Соловьев уже - лучший интервьюер.)

Так и выглядит профессиональный успех при нынешнем дворе. Ориентируйтесь вот на этого: получите цацку, войдете в чины, вам дадут убить какое-нибудь информационное агентство, а там, чем черт не шутит, разрешат носить на публику не только цветные носки, но и штаны.

С другой стороны, а чем журналистика лучше науки, где каждый первый министр со списанной диссертацией? Чем лучше культуры, где тот, кто еще не сидит, – доверенное лицо? Лучше политики, в конце концов, где парламент – чудище обло, озорно, поклонско и лаяй?

Пусть так. Пропадать – так всему. Отстраивать – так с нуля.

Множества саркастических комментариев удостоилась и победа "просветительской" программы "Военная тайна", которую в соцсетях обсуждали и на прошлой неделе.

Кристина Потупчик

Тем временем, премию ТЭФИ в номинации "Лучшая просветительская передача" получила "Военная тайна" Игоря Прокопенко - автора фильма о плоской земле.

Отличное старое интервью с "просветителем" Прокопенко. https://lenta.ru/articles/2014/02/27/prokopenko/

В интервью 2014 года, на которое ссылается Кристина Потупчик, Игорь Прокопенко, в частности, заявлял, что не ставит перед собой образовательных задач:

- В одном из интервью вы говорили, что у вашей программы есть миссия.

- Наша миссия — рассказывать то, о чем зритель в силу разных причин не знает. Нет доступа к информации или эту информацию сложно искать.

- Я хотел спросить, в чем тут ответственность журналиста? Ведь есть нобелевские лауреаты, а есть чудики, которые выдают себя за ученых. Как тут журналисту найти правильный подход?

- Я слова «чудики» не употребляю, но я считаю, что зритель имеет право [услышать их версии]. А я имею право рассказывать зрителю обо всех фактах: от смешных и заканчивая самыми научными и серьезными.

У меня нет задачи образовывать зрителя, нет задачи донести до зрителя информацию в последней инстанции. У меня есть задача донести до зрителя весь спектр мнений, довести ту информацию, которая существует вокруг этой проблемы.

Матвей Ганапольский

Всё, что вам нужно знать о путинской России)))



ТЭФИ в номинации «Просветительская программа» получил автор фильма о плоской Земле

Дмитрий Мендрелюк

Тема с "просвещением" в России закрыта. Расходимся.

Ekaterina Barabash

Посмотрела сейчас этот "фильм". Даже не забавно. Топорный троллинг, пропагандистский причём - америкосы, мол, всем голову заморочили. Фоменко со своим историческим бредом и тот интереснее.

Кирилл Шулика

Вы еще просто не видели остальные программы.

Судя по тому, что пишут об остальных программах некоторые комментаторы, российскому телевидению есть что предложить пытливому зрителю.

Аня Кронгауз

Потому что очень жесткая конкуренция в просветительстве, очень жесткая. И все-таки лучшая в этой области недооцененная документалочка - это старый фильм Местецкого "Ноги - это атавизм"

Черных и его коростели

Продолжая грибную тему -- на патриотическом канале "День-ТВ" (его делает сын Проханова) была попытка запустить передачу о сакральности грибов для русского народа. К сожалению, вышла только одна серия -- о Строчках и их месте в Русской Идее. По-хорошему упоротый ролик, все как мы любим. Добавьте в закладки и посмотрите обязательно http://www.dentv.ru/content/view/gribnaya-ideya-proekt-ivana-vishnevskogo-film-1-j-strochok-gigantskij-lesnyie-mozgi/

Кристина Потупчик

Лучше бы "Грибной идее" ТЭФИ дали.

Konstantin Rubakhin

любимый фрагмент этой программы на рен тв я даже перезалил на ю-тьюб https://www.youtube.com/watch?v=-DwDwT7XAjA

5 минут из эфира REN TV: русские мумии нашлись там же, где Гитлер искал немецкие. Русские научили китайцев медицине, построили им стену, а англичанам - Стоунхендж. Впрочем, никаких англичан нет. Есть только русские - самая древняя нация, произошедшая от богов и владевшая всем миром. Остается ждать восстановления исторической справедливости. Посмотрите эти пять минут - самый ад в конце. Да нет - самый ад в этой нарезке везде.

Если Игорь Прокопенко нынче лучший просветитель, то логично, что лучшим интервьюером стал Владимир Соловьев. Или нет?

Alexey Kovalev

Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева получила телевизионную премию ТЭФИ за 2017 год в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа».

Тут я абсолютно согласен, потому что Вести недели — это реально мощный медиа-продукт, при всех очевидных недостатках, а вот Соловьёв лучший интервьюер? Кого же он проинтервьюировал? Он же ни на секунду не может остановиться, [трындит] о себе любимом.

Alexey Krzyziewsky

Лучший интервьюер - не Дудь, а Соловьев? Ползи на кладбище, ТЭФИ.

По нынешним критериям премировать можно еще много интересных телевизионных персон, считает Елена Рыковцева:

А где же ТЭФИ для Майкла Бома, Вячеслава Ковтуна, Сергея Железняка, Сергея Михеева, Франца Клинцевича и других штатных гостей рос.полит. шоу?! То есть весь ор тащат на себе эти рабочие лошадки, а лавры достаются наездникам.

Между тем Дмитрий Киселев получил награду не впервые: в 2015 году "Вестям недели" уже присуждали ТЭФИ как лучшей информационно-аналитической программе. А Игорь Прокопенко, рассказавший россиянам о плоской Земле, стал лауреатом ТЭФИ и вовсе в седьмой раз - правда, предыдущие награды ему доставались в номинациях "Журналистское расследование" и "Телевизионный документальный фильм".

​Ксения Ларина

Удивительно, что люди удивляются раздачей телевизионных призов ТЭФИ!

Память у всех что ли отшибло?

Там нет давно ни академиков, ни журналистов.

Вот уже несколько лет как профессиональный телевизионный конкурс уничтожен и превращен в бесстыдную имитацию, где пропагандисты меряются своими чичирками и манюрками)

Чичирка Эрнста против чичирки Добродеева)

Вот даже неприлично их рассматривать.

Татьяна Малкина

Вот честно не хочу никого обидеть из друзей и коллег и более того - за всех рада, но от созерцания мелькающих в ленте отчетов о тэфи у меня просто мороз по коже.

Это же все про жуть, разве нет?

Oleg Pshenichny

Нужно, разумеется, понимать, что и сама премия ТЭФИ сегодня - это просто краденое название старой премии, выпотрошенное чучело и фейк. Нет никаких академиков телевидения, а есть телевизионно-ФСБ-шные чиновники, которые вручают премию друг другу. Ты - мне, я - тебе.

Маргарита Горских

У позорного телевидения позорные герои. Всё так и должно быть.

Лауреатами ТЭФИ становились не только "позорные герои", напоминает Алексей Венедиктов:

Некоторые из нынешних лауреатов не рады тому, в какой компании они оказались.

Ксения Болецкая

Comedy Club получает ТЭФИ как лучшая юмористическая программа на российском ТВ.

Артур Джанибекян: Так, Comedy Club уже 12 лет в эфир. И вы, дорогие коллеги, все 12 лет нас игнорировали. Не замечали, не номинировали. А тут заметили. Вдруг.

Значит, в Comedy Club надо что-то менять. Срочно.

Nona Perez

ну, справедливости ради, только Коля Картозия с его проектом "Пацанки" заслужил награды

Lelia Shergova

от этого еще хуже, если честно

Дмитрий Шушарин

но ведь нет ничего другого. нет и не будет. а вот о чем никто не хочет говорить, так это о том, что нынешнее телевидение создано теми же людьми, что и перестроечное, что и телевидение девяностых. кадровые потери минимальны и среди топ-менеджмента, и среди говорящих голов.

Ирина Петровская

Орфей спускается в ад - это, пожалуй, исчерпывающее определение того, что произошло с премией "ТЭФИ" и ее бронзовым символом работы Эрнста Неизвестного(((

Так же, видимо, решил и Владимир Познер, один из основателей премии ТЭФИ: он обратился к Индустриальному комитету - организации, которая проводит конкурс - с открытым письмом, текст которого мы приведем ниже с небольшими сокращениями.

Уважаемые господа!

Обращаюсь к вам с просьбой отказаться в дальнейшем от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного «Орфей» победителям проводимого вами конкурса и также отказаться от названия «ТЭФИ».

Позвольте изложить причины моей просьбы:

Когда в 1994 году по инициативе небольшой группы энтузиастов была создана Академия российского телевидения и когда в результате этого я был избран президентом Академии, я по просьбе коллег обратился к выдающемуся скульптору Эрнсту Неизвестному с предложением создать подходящий приз для вручения победителям всероссийского конкурса «ТЭФИ» (название было придумано Марией Шаховой и принято руководством Академии).

Встреча с Неизвестным состоялась в его мастерской в Нью-Йорке, куда он в свое время вынужден был уехать из-за преследований в СССР и невозможности выставлять там свои работы.

После некоторого размышления Неизвестный предложил сделать призом бронзовую скульптуру Орфея, играющего на струнах своего открытого сердца. Однако до заключения контракта с Академией Неизвестный задал два принципиальных для него вопроса:

Могу ли я, как президент Академии, гарантировать, что выбор финалистов и победителей будет демократичным?

Я ответил, что как президент Академии могу гарантировать, что приложу к этому все усилия. Не могу однако обещать, что добьюсь этого, не говоря о том, что меня когда-то кто-то сменит.

Могу ли я обещать, что в случае, если демократия выбора получателей Орфея не будет соблюдаться, я сделаю все, что в моих силах, чтобы статуэтка больше не вручалась?

Я ответил, что да, это я ему обещаю.

Я хотел бы напомнить тем, кто не знают, равно как и тем, кто забыли, что при всех шероховатостях и недостатках конкурса «ТЭФИ» выбор финалистов и победителей конкурса был абсолютно демократичным: в нем принимали участие все члены Академии, при этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены Академии. Избрание финалистов и победителей было тайным, и благодаря участию компании «Эрнст энд Янг» имена победителей становились известными только, когда объявлялись со сцены. За этот порядок я персонально отвечал как президент и горжусь, что он соблюдался неукоснительно. <...>

В 2013 году по инициативе ныне покойного М.Ю. Лесина был сформирован так называемый Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс «ТЭФИ», заменив собой Академию российского телевидения.

Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально. Во-первых, в состав ИК входят лишь семь учредителей – ровно вдвое меньше, чем входило в Академию. Во-вторых, резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения.

В-третьих – и это самое главное – выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри» (в прошлые годы по 20 человек от каждого учредителя). <...>

В итоге хотел бы сказать, что вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения «ТЭФИ» не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с «ТЭФИ», напомнил бы мне о моем обещании. <...>

И последнее: я меньше всего хотел бы вступить с вами в конфликт, я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной.

С уважением и пожеланиями дальнейших успехов,

Владимир Познер

Рустем Адагамов

Владимир Познер предложил оргкомитету ТЭФИ, который теперь награждает пропагандонов и [кретинов] с фильмами про плоскую Землю, сменить название премии и отказаться от использования статуэтки Эрнста Неизвестного в качестве приза. Горячо поддерживаю это предложение!

КАШИН

Такая душевная история про институты в России - вот не понравились Познеру итоги Тэфи, и мы узнали, что права на статуэтку у него. Так и с конституцией или двуглавым орлом когда-нибудь выяснится.

Глеб Морев

Все правильно. Такие документы ничему не помогут, но документируют историю институциональной деградации для будущего.