В правительстве Испании извинились за действия полиции в день референдума

Представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мильо принес извинения жителям Каталонии за насилие со стороны полицейских в день референдума о независимости автономной области. Такое заявление политик сделал в эфире местного телевидения.

По словам представителя Мадрида, действия полиции – сложный вопрос. У полицейских было предписание остановить референдум, который центральные власти считают незаконным. При этом Энрик Мильо заявил, что столкновения произошли из-за агрессивного поведения участников голосования.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Центральные власти Испании не признают легитимность голосования. В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демонстрантам и применял шумовые гранаты. В столкновениях с полицией пострадали около тысячи человек.

Правительство Испании отвергает обвинения в жестокости. В Мадриде утверждают, что действия полицейских были оправданны. Противники референдума считают, что он проводился без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и не было кампании против.

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