В Томске задержали местного координатора "Открытой России"

В Томске в пятницу был задержан региональный координатор движения "Открытая Россия". Алексея Прянишникова подозревают в хранении экстремистской литературы, сообщается на сайте организации. Полицейские объяснили свои действия якобы полученной ими ориентировкой. Они доставили Прянишникова в отделение.

О какой именно "экстремистской литературе" идет речь, не сообщается. По словам Прянишникова, в несколько транспортных компаний города поступили списки лиц, которым нельзя выдавать посылки. В них он значится на первом месте.

Накануне утром в Москве прошли с обыски у сотрудников "Открытой России" и людей, которые, по мнению следователей, были связаны с ней в разное время. В правоохранительных органах эти действия объяснили расследованием дела ЮКОСа и подозрениями о получении "Открытой Россией" денег от "нежелательных организаций".

В пресс-службе движения, основанного Михаилом Ходорковским, настаивают, что "Открытая Россия" не нарушает закон.