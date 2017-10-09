Смольный обвинили в избирательности при согласовании митингов

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обвинил городские власти в избирательном подходе при согласовании публичных мероприятий в городе. Подобные действия властей Петербурга способствуют радикализации общественных настроений и провоцируют людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Шишлов отметил, что акция памяти Анны Политковской у Соловецкого камня была согласована лишь после обращений омбудсмена в администрацию города. Он также обвинил власти Петербурга в отказе предоставить организаторам акции на Марсовом поле альтернативной площадки для проведения митинга. В свою очередь, организаторы "безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании", написал Шишлов.

7 октября, в день 65-летия президента России Владимира Путина, в десятках городов страны прошли акции протеста. В Петербурге на несогласованной акции были задержаны около 70 человек. В этот день у Соловецкого камня прошла акция памяти журналистки Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

