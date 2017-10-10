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Задержанного на Манежной площади активиста арестовали на 20 суток

Протестующие на Манежной площади, 7 октября 2017

В Москве суд на 20 суток арестовал Никиту Ряднова, задержанного 8 октября на Манежной площади. 20-летнего активиста признали виновным в повторном нарушении закона о митингах.

После митингов в поддержку Навального 7 октября в социальных сетях появились призывы к бессрочной акции протеста на Манежной площади в Москве и на Дворцовой площади в Петербурге. 8 октября центре Москве были задержаны более 30 человек. Девятерых активистов отвезли в ОВД "Аэропорт". Полицейские избили двух несовершеннолетних, которые были в числе задержанных. Позднее почти всех активистов отпустили. Ряднов провел в ОВД двое суток.

В Петербурге с 8 октября на Дворцовой площади задержали уже около 30 активистов. Некоторых из них суд поместил под административный арест.

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