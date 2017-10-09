В Москве в полиции больше суток удерживают сторонника Навального

В Москве полицейские больше суток удерживают в ОВД "Аэропорт" 20-летнего активиста Никиту Рябнова, задержанного 8 октября на Манежной площади. Об этом Радио Свобода сообщил Иван Козырев, друг задержанного, который в минувшие выходные также участвовал в протестной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.

По данным "ОВД-Инфо", Рябнова обвиняют в повторном нарушении закона о проведении митингов. В полиции заявляют, что суд санкционировал задержание активиста на 48 часов. Показывать решение суда полицейские отказываются.

После митингов в поддержку Навального 7 октября в социальных сетях появились призывы к бессрочной акции протеста на Манежной площади в Москве и на Дворцовой площади в Петербурге. 8 октября центре Москве были задержаны более 30 человек. Девятерых активистов отвезли в ОВД "Аэропорт". Полицейские избили двух несовершеннолетних, которые были в числе задержанных. Позднее почти всех активистов отпустили. Рябнов единственный из них, кто до сих пор остается в полиции.

В Петербурге накануне были задержаны 20 сторонников Навального. В понедельник некоторых из них суд поместил под административный арест. Вечером в понедельник на Дворцовой площади снова начали собираться активисты.