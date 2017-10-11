СМИ: Volkswagen запретил продавать свои грузовики в Крыму

Дилерам германской компании Volkswagen запретили продавать в аннексированном Россией Крыму грузовики, многоместные коммерческие автомобили и специализированные машины, а также запчасти к ним. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо от гендиректора российского представительства Volkswagen Маркуса Озеговича.

В письме Озегович напоминает, что ограничения распространяются как на крымские компании, так и на тех, кто планирует использовать технику в Крыму.

Официально представительство компании никак не прокомментировало отправку письма.

В 2014 году после аннексии Крыма Россией Евросоюз ввел санкции, запретив европейским компаниям работать на полуострове.

Собеседники "Ведомостей" не исключают, что появление письма связано с недавним скандалом вокруг поставок в Крым газовых турбин немецкого концерна Siemens – в обход санкций ЕС.