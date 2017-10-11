ФБК запустил приложение для вопросов Соловьеву о его имуществе

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) запустил приложение, которое позволяет от имени авторизовавшихся пользователей автоматически отправлять в твиттер прокремлевскому телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе. Приложение ФБК стало ответом на то, что Соловьев ранее забанил тех пользователей, которые самостоятельно спрашивали его о квартире в Москве и вилле в Италии.

Издание "Медуза" отмечает, что некоторые пользователи твиттера уже воспользовались приложением ФБК. Ведущего, в частности, спросили о том, как он терпит "европейскую мерзость", когда находится "в своей итальянской резиденции", а также о том, как он просил квартиру у московских властей.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о том, что Соловьев владеет имуществом в России и Италии общей стоимостью более чем в миллиард рублей. Оппозиционер также указал, что прокремлевский телеведущий имеет удостоверение резидента Италии. "Ложь про Россию оплачивают итальянскому резиденту из кармана российских граждан", – заявил Навальный.

"Я просто богат", – ответил на видеоролик Соловьев, который ведет на государственном телевидении шоу, во время которых критикует и оскорбляет представителей российской оппозиции и лидеров западных стран.