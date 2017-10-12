"2ГИС" назвал "ошибкой" удаление штабов Навального со своих карт

Российский картографический сервис "2ГИС" назвал "ошибкой" удаление со своих онлайн-карт некоторых предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального. В компании, в частности, заявили, что на карту уже вернули штаб политика во Владимире. "2ГИС" также готов разместить адреса штабов Навального в других городах. Об этом сообщается на сайте сервиса.

На то, что "2ГИС" отказывается указывать местоположение некоторых предвыборных штабов оппозиционера, ранее пожаловались пользователи соцсетей. В ответ на действия сервиса они начали отказываться от его услуг, сообщало издание Republic.

Руководство "2ГИС" объяснило удаление информации о штабах Алексея Навального тем, что сервис показывает только отделения официально зарегистрированных партий, а Навальный не является представителем власти, поэтому у него якобы не может быть зарегистрированного штаба или приемной.

После жалоб пользователей "2ГИС" добавил на карты рубрику "Общественные группы". Теперь там могут быть опубликованы адреса некоммерческих организаций без обязательной регистрации, утверждают в компании.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открыты 79 штабов оппозиционера. Сам политик в настоящее время находится под административным арестом.