Кадыров поддержал Поклонскую в ее кампании против "Матильды"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку депутата Госдумы Натальи Поклонской в ее кампании против фильма "Матильда". Кадыров назвал депутата "хрупкой девушкой" и заявил, что она якобы "защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны". Глава Чечни считает, что Поклонская имела право на свои высказывания против показа фильма. "Я только приветствую ее позицию", – заявил Кадыров в своем Телеграм-канале. Он добавил, что те, кто выступают против Поклонской, занимаются "травлей" и "не имеют никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу".

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат в России 25 октября. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих. После подобных заявлений депутата к протестам против проката "Матильды" присоединились так называемые "православные активисты". Они, в частности, подожгли машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя. Кроме этого, активисты, по неподтвержденным данным, могут быть причастны к массовым эвакуациям по всей России из-за анонимных звонков о минировании.

Кадыров ранее требовал от Министерства культуры запретить показ "Матильды" в Чечне. Позднее он отказался от этого требования, заявив, что картина якобы и так "не найдет зрителя" в республике. Сама Поклонская отказывается смотреть фильм Алексея Учителя. При этом в комитете Госдумы по культуре после закрытого просмотра заявили, что "Матильда" очень понравилась депутатам. В комитете отметили, что картина не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство.