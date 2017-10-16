Митинг Навального в Астрахани пройдет на тепловозоремонтном заводе

Власти Астрахани согласовали митинг оппозиционера Алексея Навального на окраине города, в бывшем парке тепловозоремонтного завода. Акция запланирована на 22 октября. К этому моменту Навальный, который сейчас находится под административным арестом, должен выйти на свободу. При этом оппозиционер допускает, что перед митингом в Астрахани его могут вновь задержать, а власти города могут отозвать разрешение на акцию.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Сторонники оппозиционера подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов. По мнению Навального, это связано с тем, что его предвыборная кампания "эффективно меняет политическую ситуацию" в стране, и российские власти "больше не могут делать вид, что им все равно, и они ничего не замечают".

Навальный был арестован перед всероссийской акцией протеста 7 октября. Под стражей также находится Леонид Волков, глава федерального предвыборного штаба оппозиционера.