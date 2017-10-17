СК возбудил уголовное дело о банкротстве "ВИМ-Авиа"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа", передает Интерфакс.

Следователи считают, что руководство компании поручало бухгалтерам искажать показатели отчетности для положительной оценки финансового состояния перевозчика кредиторами.

Генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" помещены судом под домашний арест. Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева обвиняются в крупном мошенничестве. Совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы скрываются за границей. Следствие считает, что руководство компании выводило активы с целью их хищения.

В конце сентября авиаперевозчик объявил об отмене всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. Общий объем задолженности компании оценивается в семь миллиардов рублей. Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда 98 миллионов рублей для обслуживания самолетов компании, более 40 тысяч пассажиров которой не могли вернуться в Россию.

