РГБ эвакуировали при попытке получить автореферат Мединского

В центре Москвы эвакуировали Российскую государственную библиотеку (РГБ). Это произошло при попытке получить хранящийся там автореферат диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом со ссылкой на сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина сообщило РБК.

Еще один основатель "Диссернета" – Сергей Пархоменко – предположил, что эвакуация Российской государственной библиотеки связана с тем, что оригинал автореферата министра культуры пытаются подменить.

В понедельник "Новая газета" сообщила, что историки, указанные оппонентами в автореферате Мединского, отвергли свою причастность к защите научной работы чиновника. На следующий день перестала быть доступна электронная версия автореферата министра.

Ранее Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Это произошло после жалобы историков, которые назвали ненаучной и абсурдной диссертацию министра на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков".

Окончательное решение по поводу диссертации Мединского, как ожидается, примут 20 октября.