Мединский поблагодарил ВАК за объективность

Министр культуры России Владимир Мединской поблагодарил за объективность Высшую аттестационную комиссию (ВАК), которая в пятницу рекомендовала не лишать его степени доктора исторических наук.

Министр заявил агентству ТАСС о важности "популяризации исторических знаний", поблагодарил за конструктивную критику и выразил надежду издать "для широкой аудитории избранные места диссертации в форме монографии".

За сохранение Мединским степени проголосовали 14 членов президиума ВАК. Четверо воздержались. Шестеро были против, в том числе научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко, который заявил агентству РБК, что "эта диссертация к науке не имеет никакого отношения". Другой не поддержавший Мединского член президиума - декан экономического факультета МГУ Александр Аузан отметил, что "не может осуждать коллег, которые голосовали по-другому, потому что большую роль в этом процессе играли общественное и властное давление и эмоции".

Мединский лично присутствовал на закрытом заседании президиума ВАК.

После этого глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева – его сторонница - сообщила, что окончательное решение по его диссертации её ведомство примет в течение двух недель.

2 октября Экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра учёной степени, мотивировав это низким качеством представленной им научной работы.

Вопрос рассматривался в связи с тем, что ещё в апреле прошлого года группа учёных потребовала от Минобрнауки лишить Мединского степени доктора наук из-за "ненаучности" и "абсурдности" его диссертации.