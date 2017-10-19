Власти Испании намерены приостановить автономию Каталонии. В субботу испанское правительство соберется на заседание, на котором обсудят статус региона. Мадрид намерен применить 155 статью конституции, которая позволяет ввести в провинции прямое правление. Каталонский лидер Карлес Пучдемон ранее заявил, что если у региона отберут автономию, то он однозначно объявит о независимости.

Соответствующее заявление власти Испании опубликовали после того, как истёк ультиматум, который правительство предъявило властям Каталонии. Мадрид требовал разъяснить: объявила ли Каталония о независимости или нет. 10 октября Карлес Пучдемон объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложил ее официальное провозглашение.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании. Явка, по данным каталонских властей, составила 43 процента от общего числа избирателей.

Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего объявления независимости Каталонией выступили также Франция, Германия и Италия.

Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость, и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.