СМИ: выступивший против Мединского совет ВАК ожидает ротация

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который призывал лишить степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского, ожидается ротация кадров. Об этом в понедельник пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника в ВАК.

Последнее серьезное обновление совета было в 2013 году. "Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским",не исключил собеседник издания. Председатель экспертного совета Павел Уваров напрямую не связывает ротацию с решением по Мединскому. По его словам, она затевалась раньше и пройдёт в течение месяца. Два человека сказали "Ведомостям", что сами раздумывают над тем, чтобы покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень.

Накануне члены Российской академии наук (РАН), участники неформального "Клуба 1 июля" предложили реформировать ВАК. По их мнению, решение оставить министру степень дискредитирует российскую систему научной аттестации.

20 октября президиум Высшей аттестационной комиссии признал несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского и рекомендовал не лишать его ученой степени доктора исторических наук.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация является ненаучной и абсурдной. Их поддержал экспертный совет ВАК.