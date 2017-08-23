В Белом доме призвали американцев отказаться от программ Касперского

Координатор по кибербезопасности администрации президента США Роб Джойс предостерег американских пользователей от установки программ "Лаборатории Касперского". Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Ранее власти США исключили "Лабораторию Касперского" из списков компаний, у которых разрешено закупать программное обеспечение для американских государственных структур. Такое решение было принято после "тщательного расследования" из-за опасений, что основанную в России компанию может контролировать Кремль и что она сотрудничает со спецслужбами.

Теперь же Джойс выступил против использования продуктов "Лаборатории Касперского" в органах власти штатов, в частном бизнесе и в личных целях. По информации телеканала, агенты ФБР проводят собеседования с частными компаниями с целью убедить их отказаться от программ Касперского.

Глава компании Евгений Касперский назвал утверждения о связях компании с Кремлем и спецслужбами России голословными. ​Он не исключил, что за ними могут стоять бизнес-интересы конкурентов. Он также неоднократно предлагал властям США ознакомиться с исходным кодом его программ, чтобы убедиться в отсутствии шпионских "закладок" в них. Кроме того, Касперский заявил, что готов дать показания в Конгрессе.

