В Иркутске прошел митинг против фильма "Матильда"

В Иркутске на митинг за запрет проката фильма Алексея Учителя "Матильда" собралось около пятидесяти человек. Акция проходила на площади "50 лет Октября", недалеко от одного из кинотеатров города. На его фасаде уже висит баннер с анонсом фильма "Матильда", который в городе покажут 26 октября.

Организовали митинг активисты иркутского отделения Союза казаков России (нереестровые казаки). Их поддержали представители пропутинского "Национально-освободительного движения", а также Иркутский отдел Духовно-просветительского центра Санкт-Петербурга "Конвой памяти царя Николая II". Суть речей выступавших участников митинга сводилась к тому, что государство не должно финансировать фильмы, которые, по их убеждению, искажают историю России. Еще одна мысль, которая звучала почти в каждом выступлении, – люди не должны смотреть этот фильм в кинотеатрах, чтобы не поддерживать рублем создателей кинокартины, а если есть большой интерес к фильму, то протестующие рекомендуют посмотреть его в интернете. Один из основных лозунгов митинга: "Фильм "Матильда" дурно пахнет – не замарайтесь!".

Среди выступавших были и представители РПЦ, которые поддержали требования участников митинга, но в то же время сделали замечание организаторам – не нужно проводить подобные мероприятия в воскресенье. Во время акции протеста организаторы распространяли листовки с критикой "Матильды", в которой казаки призывают жителей не ходить на просмотр этого фильма и убеждать родных, друзей не смотреть его в кинотеатрах.

В резолюции митинга, которую приняли собравшиеся, есть несколько требований, и первое – "запретить прокат фильма "Матильда" на территории Иркутской области и России".

"Разобраться с финансированием и привлечь к ответственности лиц, ответственных за съемку и выдачу прокатного удостоверения фильма "Матильда". Создать четкие критерии, исключающие возможность государственной поддержки проектов, подобных "Матильде", идущих в разрез с интересами и не приносящими пользы обществу и государству. Обеспечить условия для создания патриотических фильмов. Мы заявляем, что больше не станем терпеть подобные фильмы, очерняющие нашу родину, и будем добиваться исполнения наших требований всеми законными средствами", – говорится также в резолюции акции протеста.

В завершении митинга собравшиеся оставили свои подписи под текстом резолюции. Организаторы акции протеста решили направить документ губернатору Иркутской области Сергею Левченко.