Минобрнауки называет "шумихой" публикации СМИ о Мединском

В Министерстве образования и науки назвали "шумихой" публикации в СМИ по поводу ситуации с диссертацией Владимира Мединского. По словам пресс-секретарь ведомства Андрея Емельянова, её организаторы, пытаются оказать давление на министерство, так как не смогли "в научном споре убедить уважаемых членов президиума ВАК", сообщает РБК.

20 октября президиум Высшей аттестационной комиссии сохранил ученую степень Мединского вопреки рекомендации экспертного совета ВАК. В Минобрнауки, которое должно принять окончательное решение, заявили, что подготовят соответствующий приказ в течение двух недель.

Накануне Совет по науке при Министерстве образования назвал "немотивированным" решение не лишать министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Члены совета призвали отменить это решение, сформировать экспертную комиссию и провести "всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году".

Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Кроме того, стало известно, что на защите диссертации могли быть "проблемы с оппонентами".