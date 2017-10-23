Совет по науке призвал отменить решение по диссертации Мединского

Совет по науке при Министерстве образования назвал "немотивированным" решение не лишать министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сохранил ученую степень Мединского вопреки решению экспертного совета. Таким образом, как заявляют в Совете по науке, президиум ВАК нарушил приказ Минобрнауки, согласно которому в случаях подобного расхождения позиций должна быть создана специальная экспертная комиссия.

В связи с этим Совет призвал отменить решение по диссертации Мединского, создать независимую экспертную группу и провести "всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году".

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. В октябре экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук, однако президиум аттестационной комиссии отказался это делать.

Профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий после решения президиума ВАК по диссертации Мединского вышел из состава экспертной комиссии. "Стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы", – заявил Будницкий.

Неформальный клуб членов Российской академии наук "1 июля" предложил реформировать ВАК. По мнению академиков, решение сохранить за Мединским ученую степень дискредитирует российскую систему научной аттестации.